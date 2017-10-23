神扯！小三假冒正宮辦離婚被識破：我整形過

2017-10-23 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕臉書社團《爆料公社》上有人貼文，指稱丈夫外遇劈腿，還偷了她的身分證、偕同「小三」到戶政事務所辦離婚。但這齣宛如八點檔的劇情還有後續發展，扯的程度更甚八點檔！

據《蘋果》報導，發文的賴姓女子今年33歲，2014年時在網路上認識了小她8歲的連冠霖（25歲），因為身陷連男的甜言蜜語，交往不到半年，連男便以「想要有一個家」為由向賴女求婚成功。沒想到連男工作不穩定，結婚前與前女友藕斷絲連，婚後還經常晚間流連KTV等場所，靠著還算不錯的長相和甜嘴與多名傳播妹搞曖昧，以致兩人婚後爭吵不斷。

而之前因為抓到連男劈腿，兩人已經離過一次婚，但連男想復合，還拍了道歉影片表示絕不會再跟別人曖昧不清、劈腿或任何不軌事情，讓賴女心軟答應復合再婚。

根據警方調查，上周五（20日）下午1時左右，連男帶著25歲的傅姓女友人到石岡區戶政事務所，傅女持賴女的身分證表示要跟連男結婚，被作業人員當場識破與證件上照片不是同一人，沒想到傅女不死心，還辯稱自己整型過。之後戶政人員打電話詢問賴女，事情才穿幫！

據悉，連男一開始還謊稱傅女是路邊隨便找的，後來又改口說傅女是國中同學，不是妻子口中所說的第三者，是因為同情自己處境才幫忙的，讓不少網友罵爆。而警方也依偽造文書罪、戶籍法及竊盜罪將連、傅2人移送法辦。