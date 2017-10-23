首張家禽禽流感保單問世 分擔雞農損失

秋冬為禽流感好發季節，雲林縣動植物防疫所提醒養禽場要做落實防疫工作，圖為今年初感染高病原性禽流感雞場撲殺情況。（雲林縣防疫所提供）

2017-10-23 20:08

〔記者廖千瑩／台北報導〕首張針對禽流感提供家禽風險保障的保單問世，未來農漁牧業都有保險可分擔風險。明台產險今天表示，金管會保險局已審核通過明台產物家禽禽流感保險，及明台產物家禽禽流感保險復養前收入損失附加保險。

金管會近年積極協助推動農業保險，由農委會畜牧處、動植物防疫檢疫局及農業金融局攜手明台產物保險共同推出首張家禽禽流感保單，農委會表示，此保單配合政府防疫制度，並結合撲殺補償機制，鼓勵農民主動通報，當雞隻被撲殺後，除可獲得政府60%撲殺補償金，雞農最高還可得到保險公司20％理賠金，有效降低雞農損失。

近三年來家禽產業飽受禽流感威脅，依農委會動植物防疫檢疫局資料顯示，今年初到9月已撲殺超過160萬隻遭禽流感感染的家禽，造成產業重大損失。

明台產險商品暨理賠本部資深副總古育民也表示，家禽禽流感保險為首張針對禽流感的保險商品，若雞農發現場內雞隻有異常時，主動通報動物防疫機關，經確診感染高病原性禽流感，依動物傳染病防治條例規定須進行撲殺時，保險公司就會啟動理賠機制，明確的理賠條件能避免爭議。

再者，由於須符合政府撲殺補償條件，雞農方能申請理賠，節省保險公司勘損時間，加速保險理賠金撥款，讓雞農能在最短的時間收到理賠金，減輕雞農因雞隻被撲殺所造成的經濟壓力。而在保額方面，舉例來說，若投保10萬隻雞，以一隻雞的保額約27元來算，畜牧場可獲得總保額270萬的保障。

此外，蛋雞若不幸被撲殺，雞農將會在復養前陷入一陣經濟空洞期。農委會特別請明台產險設計家禽禽流感保險附加險「復養前收入損失附加保險」，針對蛋雞雞農提供產蛋損失的理賠，穩定雞農經營利潤，幫助雞農重新投入生產行列。

畜牧場只要有畜牧場登記證及符合非開放式禽舍設施規範，通過明台產險風險評估後即可投保。