吉貝耍夜祭揭序幕 族人返鄉祭阿立母

不少族人攜家帶眷返回大公廨祭拜阿立母，也向家人子女解說祭拜阿立母的傳統。（記者王涵平攝）

2017-10-23 20:01

［記者王涵平／台南報導］西拉雅族吉貝耍夜祭今以晚會揭序幕，吉貝耍國小學童演出偶劇、珍貴的孝海祭8釐米影片等節目，吸引大批民眾觀賞，族人也返大公廨祭拜阿立母、拜豬還願，拜豬、牽曲等儀式11時起將陸續登場。

「看見西拉雅，親近吉貝耍」，吉貝耍夜祭儀式前的晚會6點登場，與往年不同的是，今年吉貝耍國小學生透過劇團老師的操偶、戲劇課程訓練，把「阿瑪阿立兒子大加弄」傳說故事繪本改編成偶劇來呈現西拉雅族人一段既歡樂又悲傷的故事，西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤女兒段欣余參與劇本撰寫與人偶製作。

另外，今年最特別的是安排播放一段1980年由部落朱姓族人所拍攝的一段孝海祭8釐米影片，邀請拍攝的族人及協助影像修復數位化的南藝大教授井迎瑞分享。金曲獎最佳年度專輯歌手桑布伊、最佳原住民專輯歌手阿爆，以及5、6年級生熟悉的知名原住民團體北原山貓也受邀演出，卑南族卡大地布部落、排灣族瑪家部落也帶來部落最傳統的歌謠舞蹈。

晚會演出的同時，不少族人攜家帶眷返回大公廨祭拜阿立母，也向子女解說祭拜阿立母的傳統，有還願的民眾則陸續將豬隻運至大公廨前，等待11時起由祭師主持的拜豬、牽曲儀式。

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