毀損122號縣道路面 它竟然也是兇手之一

122號縣道有的路段使用透水性比較好的鋼板圍籬。（記者黃美珠攝）

2017-10-23 23:27

〔記者黃美珠／竹縣報導〕近日雨勢雖沒有落石坍方「加害」，但新竹縣議員趙一先說122號縣道（西起新竹市南寮，東訖新竹縣五峰清泉，俗稱南清公路）的路面依舊隨著天降雨水而遭殃、出現破損，罪魁禍首就是沿線不透水、讓路面積水無法即時排除的紐澤西護欄所致，有關單位應該全面更換，改成透水性強的鋼板圍籬才能讓山區做到路平。

新竹縣政府工務處養護科表示，122號縣道沿線的路外邊坡護欄有的採用鋼板，有的是水泥鑄造的紐澤西護欄，兩者都有保護用路人安全的功能，但以透水性來說，確實鋼板圍籬的透水性強過紐澤西護欄。

對於縣議員趙一先的建議，他們認為可以現勘後因地制宜，畢竟有些比較險峻的路段，可能仍以具有「全面」防護功效的紐澤西為宜。

養護科也表示，他們根據本報近期對122號縣道的系列關懷，以及縣議員趙一先的監督關注，已經盤點、提列了大約1億多元的前瞻計畫經費，將針對122號縣道的路面維護管理、邊溝全面加蓋等進行改善。

而這個前瞻計畫經費在兩週前，也獲得原住民立委孔文吉的支持。孔文吉還邀集交通部、農委會、水利署等中央單位一起現勘，順利的話可望11月底就能爭取到位進行發包，以1年的計畫工期來完成；屆時也將一併把前述圍籬排水問題納入評估。

趙一先說，山區不怕風就怕雨，山區的雨勢只要大一點，根本不需要颱風來襲就會造成災害，其中很關鍵的原因就在於路旁的圍籬有沒有辦法透水。如果路面的積水無法被立刻排除，很快就會變成「小河流」，不僅來往的車輛容易因此打滑，道路路面也因此被摧殘破損、下陷。

他說，這樣的狀況在122號縣道48公里到50公里處是典型代表，是當地鄉親所熟悉的「小河流段」南清公路。

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新竹縣議員趙一先說，圖左不透水的紐澤西護欄導致路面積水。（記者黃美珠攝）

路面積水長期下來就會出現如圖右下的路面毀損。（記者黃美珠攝）