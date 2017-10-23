推動大安觀光 濱海樂園擬規劃貨櫃屋住宿

大安濱海樂園沙灘優美，是台中戲水好去處。（記者張軒哲攝）

2017-10-23 18:52

〔記者張軒哲／台中報導〕為了帶動台中海線大安與大甲的觀光發展，立法院副院長蔡其昌今日邀請交通部觀光局與台中市府人員會勘大安濱海樂園，針對大安風景區觀光遊憩設施提出改善計畫，研擬規劃露營跟貨櫃屋住宿。另外，也針對大甲鐵砧山遊憩區提出相關改善計畫。

蔡其昌邀集交通部觀光局副局長陳淑慧、台中市政府觀旅局主秘莊右孟以及台中市風景區管理所所長廖偉志到大安濱海遊客中心，針對台中市大安風景區觀光遊憩設施改善計畫、大甲鐵砧山雕塑公園觀光遊憩設施改善計畫等會勘討論。

蔡其昌表示，這些計畫主要是推動海線地區觀光資源的整合，從梧棲清水到大安，應該打造一個藍色的觀光新區。整體規劃從南邊的高美濕地、三井商場、梧棲漁港，一直延伸到北邊的大安地區，整合大安觀光跟生態資源，建立一個新的藍帶觀光。

台中市府風管所長廖偉志指出，大安濱海樂園可研擬規劃露營跟貨櫃屋住宿，讓遊客可留宿大安區，增加觀光發展。

交通部觀光局也承諾會全力支持，目前預計第一期將投入2千4百萬元的經費，來做大安地區濱海生態資源整合跟相關社區的推動計畫。期待未來可以建構一個屬於台中海線專有的特殊觀光景致與亮點。