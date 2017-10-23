大媽行經車禍現場不減速繞道 還爆輾傷者揚長而去？

車禍現場的監視器畫面。（圖擷取自民視新聞）

2017-10-23 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕臉書社團《爆料公社》日前有一名網友貼文靠北竟然有人經過車禍現場不但不減速慢行，還逕自輾過受傷倒地的傷者，讓人超傻眼！直說自己見證了人心醜惡，但根據當時在車禍現場的社友及目擊者證詞，卻是質疑這名社友口中的「冷血大媽」真的有輾過阿伯嗎？

台中市的這名社友表示自己騎車出門買宵夜，剛好行經台灣大道目睹一起車禍現場，一名阿伯自撞護欄連帶撞上一名機車騎士。熱心的他便停下幫忙疏散交通，而當時阿伯人躺在血泊中等待救護車來。

而這時竟然有一位大媽騎車經過，所有人都叫大媽騎慢點，沒想到這個大嬸非但不減速，還硬生生直接輾過倒在血泊中的阿伯！更讓原PO氣憤的是，這個大嬸輾過以後完全沒有要停下的意思，回頭看了一眼便揚長而去，讓該名社友氣到不行。

不少網友也跟著憤慨痛罵：「快點請警察調監視器，他這樣也算犯罪！」、「歐巴桑是趕去投胎嗎？」並希望警方能夠調閱監視器嚴懲這個冷血大媽。但警方待驗傷結果出來後表示，傷者身上並沒有輾壓傷痕，且如當時這名大嬸真有輾過傷者，車身應該會不穩難以保持平衡，指出應該是目擊民眾的角度問題看錯了。

另外這起車禍，傷者謝姓男子事後經酒測超標，確認為酒駕上路，自撞護欄，還和另外一輛車碰撞，之後熱心民眾停車協助傷者救醫，才有後續民眾誤看大嬸輾人的發展，之後這名酒駕謝姓駕駛依公共危險罪被移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆