總量管制奏效 北大武登山品質提升

北大武山登山步道維持良好。（記者羅欣貞攝）

2017-10-23 18:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為降低生態衝擊，位於屏東縣的北大武山，去年7月起實施總量管制，今年下半年至今登山人數約6000人，全年預估1萬6千至1萬8千人左右，較過去平均1年約2萬至3萬多人減半；屏東林管處表示，山友普遍反映，登山品質提升。

北大武山以雲海、落日、鐵杉聞名，加上沒有雪季管制，成為台灣冬季登百岳的首選，過去沒有總量管制時，山友就算沒有搶到檜谷山莊過夜床位，也會背帳篷上山紮營，每逢假日山屋週邊總是人滿為患。

林務局屏東林管處去年7月起實施總量管制，並對住宿檜谷山莊、露營收費，床位42床、營位15處，住宿上限102人，除非申請到床位或營位，否則不得過夜，只能當天單攻。

屏東林管處育樂課表示，在實施總量管制之後，登山人數明顯下降，今年1至9月入山1萬4千人，預計到年底累計1萬6千至1萬8千人，比往年少約一半，檜谷山莊垃圾量也因此減少一半以上，且登山步道狀況維持良好，山友明顯感受登山品質提升。

林管處也呼籲，時序進入秋冬，也是北大武登山旺季，假日的山屋與營地，往往有超過100人申請，電腦中籤才能住宿，平日則幾乎申請就有位，建議山友不妨利用平日上山。