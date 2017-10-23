強化國民戰力？！ 「國防部開收費靶場」連署進行中

2017-10-23 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕有一名網友在國發會「公共政策網路參與平台」提案，建議國防部應設置收費靶場，讓民眾自費打靶，增加國民戰力水準與國防參與度，該提案引發網友討論，附議人數持續增加當中，有網友更稱：「除了開放收費靶場，還要強化敵我意識，讓人民知道誰是敵人！」

提案的網友表示，讓人民體驗射擊，才有真正參與國防的感覺，而參與國防，才會提升人民「備戰」的心理準備：提案若成真，國防部可藉此營利，增加國軍福利，而人民射擊水準提升後，也能讓敵人多一層懼戰的原因。

提案的網友認為，由於國軍射擊次數過少，導致戰力不足，此事可讓對射擊有興趣的人，自費提升戰力水準，也能讓後備軍人維持射擊水準。

提案的網友也補充，有犯罪前科的人不准參與。

該提案11日檢核通過開始附議，該提案得在60天內達到5千人連署門檻，主管機關才會給予回應，雖然截至23日晚間7點30分，只有約1500名網友附議，不過距離附議期限還有49天，附議人數也持續增加當中。

許多贊成的網友認為：「 強化全民戰力，又可以賺錢，兩全其美的想法」、「全民國防的第一步！」、「能有多層面的影響，可以提升大眾對槍械的操作及知識、適當的舒壓、娛樂、價位設定得宜，亦能增加國庫收入」、「除了開放收費靶場，還要強化敵我意識，讓人民知道誰是敵人，以利推動全民國防之外，還可以提升愛國意識！」、「早該如此了，槍久沒摸，槍感都沒了，教召又是點一下而已，根本也沒什麼用」。

不過也有少數的網友反對，他們認為：「可能淪為匪徒的打靶練習場」、「光靶場要設在哪裡就有問題了」、「台灣一般人沒有槍枝，沒有常常練習，還不是歪掉，哪來戰力，只能當作體驗」、「要不要乾脆去學挖壕溝在練習打靶？台灣會挖壕溝的人比會打靶的人還少」、「自己的槍必須自己維護！別人維護的槍枝，你敢用嗎？用起來跟自殺沒兩樣好嗎？」