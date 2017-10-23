比膽大！公務機關帶路看凶宅 法拍首案高價賣出

行政執行署台南分署人員破天荒帶欲購屋的民眾看法拍凶宅現況。（記者王俊忠翻攝）

2017-10-23 18:07

〔記者王俊忠／台南報導〕凶宅人人望之卻步，買賣房屋通常都怕沾上邊，行政執行署台南分署卻打破成規，執行人員帶領欲購屋的民眾實地看凶宅，這間法拍屋位在台南市南區，底價的14萬5000元，結果第一次拍賣就以203萬元高價賣出。

這間某公司名下建築物位於南市南區大林里，由南區國稅局與台南市府稅務局聲請執行，附近有體育場與學校，生活機能佳，是法拍好標的，行政執行署台南分署日前受理，查封時該建物已經閒置多年。

但是該宅5年前曾被外人擅自闖入屋內燒炭自殺，成為俗稱的凶宅，由於凶宅行情普遍不佳，台南分署破天荒辦理首例帶民眾到凶宅看屋，希望提升買氣，讓不避諱的民眾能親自瞭解屋況，拍賣公告一出，馬上就有4組民眾預約看屋。

冷門凶宅也變熱門 一拍就以底價14倍成交

據了解，到場看屋民眾購買凶宅意願頗為濃厚，頻頻詢問執行人員細節，這首件帶看凶宅案10月17日第一次拍賣即以203萬元順利賣出，是底價14萬5000元的14倍。

行政執行署台南分南分署表示，從去年6月辦理帶看法拍屋措施以來，頗受外界好評，推出的帶看法拍屋物件都以不錯價格賣出，台南分署會持續秉持在地深耕、服務理念繼續推動「帶看法拍屋」便民服務，提升民眾對法拍屋市場的信心。