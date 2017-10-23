延誤率高遠航怨限縮飛時害的 民航局：毫無關係

2017-10-23 18:31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕遠東航空董事長張綱維今召開記者會，將9月取消100多個航班的原因，歸咎在民航局限制其飛行時數，還抱怨民航局給的維修棚廠面積太小、班表提供時間過晚。民航局稍早發布新聞稿回應，遠航今年8、9月取消航班數已超出規定，將依法開罰，且遠航違規的時數是在民航局核定的限制時數內，因此航班延誤與限縮飛時無關。

民航局新聞稿指出，遠航100年4月復飛，104年10月完成重整後，8架MD80機逐步投入營運，目前機隊平均機齡已超過22年。因為機齡逐年增加，今年初遠航已連續發生多起因機械因素及飛機性能限制，導致空中回航及轉降事件，高齡機異常故障致航班異動頻繁，影響旅客權益。

為確保遠航落實維修工作，預防潛在飛安問題，民航局今年3月起，限制其每月機隊飛航總時數，以加強老舊飛機之維護，目前每月飛航時數限制為1350小時，遠航因機械因素造成的回航及轉降情況亦有改善。

此外，民航局也積極輔導遠航進行機隊汰換，目前已有兩架ATR72-600新機，第一架最快下月可投入營運，第二架預計年底可投入營運，可望舒緩目前機齡偏高導致維修與機隊調度吃緊情況。

遠航新機隊將提報新費率 民航局訂月底審查

民航局表示，因應新機隊營運，遠航已提報新費率，民航局預計10月底召開費率審議委員會，費率通過後，ATR新機隊將適用新費率。民航局強調，目前限縮飛行時數是考量加強老舊MD機型維護的飛安，且僅針對MD機型，未來ATR新機隊投入營運後，不會受此限制。

另，遠航8、9月份連續兩月可歸責的班機取消數量已超出「民用航空運輸業違反民用航空法量罰標準表」規定門檻，民航局將全面檢視違規情況，如確定違規，將依民航法第112條開罰。上述違規情況是以民航局核定且總飛行時數1350小時以內的班表為監測與統計標準，因此，與民航局限縮遠航飛時無關。

對於業者反應民航局太晚核定班表一事，民航局查證後，主要原因在於遠航提報相關資料有缺漏，或所提報班表總飛時超出民航局當月限縮的總飛時，民航局必須要求遠航補充資料或調整班表所致。

而遠航目前使用的棚廠面積，是松山機場各家業者中佔地最大者，針對上週發生飛機擦撞事件，民航局將要求遠航檢視並落實相關作業SOP，確保飛機維修品質與機隊調度順暢。