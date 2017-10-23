籌組減碳行動聯盟 南市邀15院校入列

南市環保局籌組大台南減碳行動聯盟，鼓勵大專院校加入節電與減碳行列。（記者蔡文居攝）

2017-10-23 17:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局籌組大台南減碳行動聯盟，今天下午邀請全市15所大專院校代表到環保局舉辦「台南市大專院校節電行動策略研商會議」，鼓勵大專院校加入節電與減碳行列，為大台南減碳行動盡一己之力。

今天會議也邀請財團法人台灣產業服務基金會與台灣飛利浦照明公司代表，說明節能績效保證專案示範推廣補助，分享能源服務產業（ESCO）共推節能績效保證專案成效。

環保局說，依據減碳推動策略原則比例，將優先納管大排放源，包括工業、交通、住商部門所含的機關學校，都需訂定KPI量化指標檢視減量執行成效。要求用電及排碳大戶提出自主減碳目標，透過整合局處既有措施工具，擴大管制力道，追蹤執行成效。

環保局指出，減碳聯盟將以政府帶頭、產業響應、全民參與和能源轉型綠能產業培植等，全面規劃減碳工作。預計2020年溫室氣體排放量相對於2005年（1951萬公噸）可減量12%。經濟部能源局也提出106至109年新節電運動目標，對於產業將採輔導、補助、管制三管齊下，促進企業加速老舊設備汰換，改用高效率設備。

環保局長林健三表示，節電減碳已是全民運動，尤其「0815停電」事件後，節電及能源轉型更是刻不容緩。