調整時區是去中國化？ 蔣介石才是引領群雄的人...

2017-10-23 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在「公共政策網路參與平台」發起連署，建議台灣政府應把時區從「GMT+8」調整為「GMT+9」，變成與日、韓相同，提案也在短短2天達到連署門檻，但有網友質疑，此舉根本就是「去中國化」。對此，臉書粉絲專頁「台灣賦格 Taiwan Fugue」表示，蔣介石才是更改時區引領群雄的人，要「統派別哭哭啊！」。

提案的網友16日在「公共政策網路參與平台」提議，以台灣所在的地理位置來看，時區若提前1小時，冬天下班時也不會那麼暗，夏天也可充分地利用陽光，因此建議台灣政府應該把時區從「GMT+8」調整為「GMT+9」。提案在17日檢核通過開始連署，19日下午連署人數就突破5000人的門檻，國發會也表示，將找交通部、內政部討論由哪個單位回應，暫定在26日開會。

但有網友質疑該提案，根本就是「去中國化」，前國民黨立委丁守中也質疑，尊重專業很困難嗎？並說「先改自己的中國姓，不是更簡單。」對此，「台灣賦格 Taiwan Fugue」表示，二戰後西元1946年至1979年間，國民黨蔣介石在台灣實施過19次日光節約時間，調整時差與日本、韓國相同。

「台灣賦格 Taiwan Fugue」酸說，如果調整時區就叫做「去中國化」，那「蔣介石（石岡一郎）才是引領群雄，統派別哭哭啊！」。網友也留言「每次看國民黨這些台灣走狗在批判日本的時候～蔣家們都會被打臉～」、「也就是說⋯想改時區的是石崗一郎的追隨者囉？」、「一直都贊成，這明明就跟統獨無關阿」、「今時不同往日呀兄弟~以前調整是因為被迫~現在調整是真的有需要~」。