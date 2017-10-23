因應農工短缺 湖口示範推廣油茶機械化採收

茶業改良場專家到新竹縣湖口鄉示範油茶機械化採收，樹下鋪上一層布接收掉下的茶籽，不一會兒已滿地茶籽。（記者廖雪茹攝）

2017-10-23 18:32

［記者廖雪茹／新竹報導］食安問題，油茶市場需求逐漸增加，但人工採收油茶籽的生產成本高。新竹縣政府推廣湖口鄉的「台灣正茶油」，除透過補助、補貼輔導農民轉作油茶，也因應農業勞動力缺乏問題，今天邀請茶業改良場專家，示範油茶機械化採收，希望吸引更多年輕新血投入油茶的栽種。

新竹縣政府和湖口鄉農會，今天在湖口茶葉產銷班副班長劉兆光的茶園，聘請茶業改良場專家羅士凱、陳俊良，分析油茶栽培經營效益及湖口茶油的油品品質，並現場操作一把像是會振動的掃帚的採茶籽器，插入樹椏中，以抖動方式將茶籽振落，示範油茶機械化採收，樹下則鋪上一層布接收掉下的茶籽。副縣長楊文科也到場操作體驗、鼓勵農民。

農婦黃文琴說，人工採茶籽真的很辛苦，用手先扭再輕拔，最多曾請過60名工人，每人1天最多採收50到60台斤，他們願意試試看新農具。茶改場表示，人工採收一天約三十五台斤，機械採收一天約可採收一百六十到二百台斤，約可節省五倍人力。

新竹縣政府和湖口鄉農會正積極推廣湖口地區所產的「台灣正茶油」。農業處表示，全縣油茶種植面積約49公頃，主要產區為湖口、關西、新埔及橫山等。為提升茶油原料供給率，縣府配合農糧署雜糧特作計畫鼓勵農民轉作油茶，每公頃補助5萬元，補助內容包含新植整地、施肥（有機肥）、種苗、及種植工作，今年度有湖口、新埔、峨眉、寶山、竹東等5鄉鎮農民申請，申請轉作面積計5.7公頃。

另也透過稻田多元化利用計畫，輔導農民於基期年休耕農地契作新植油茶，輔導年期為4年8期，前3年每期補貼每公頃4萬5000元，第4年每期補貼每公頃2萬2500元，目前有9鄉鎮農民配合計畫申報種植，面積約11公頃。

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因應農業勞動力缺乏問題，新竹縣政府邀請茶業改良場專家，操作一把像是會振動的掃帚的採茶籽器，插入樹椏中，以抖動方式將茶籽振落，示範油茶機械化採收。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府和湖口鄉農會邀請茶業改良場專家，示範油茶機械化採收，副縣長楊文科（左一）也現場操作體驗、鼓勵農民。（記者廖雪茹攝）

油茶市場需求漸增，但人工採茶籽成本高，用手先扭再輕拔，十分耗時費工。（記者廖雪茹攝）

油茶市場需求漸增，但人工採茶籽成本高，用手先扭再輕拔，十分耗時費工。（記者廖雪茹攝）