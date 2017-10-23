綠川不再是臭水溝？ 中市府：整治後會改善

2017-10-23 16:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕柳川綠美化後成為新景點，市府接續整治綠川，多位議員今日期待綠川能夠脫離臭水溝的印象，要求結合LOGO品牌和中區商圈互惠加值；水利局長周廷彰說，明年完工後可有效改善水質，深化品牌並放大文創價值，提升地方商圈效益。

市議員邱素貞說，市長林佳龍啟動「新盛綠川廊道計畫」，打造綠川獨特水與綠的休憩空間，營造河川自然生態，藉由水岸環境的改造，是舊城再生一大里程碑，民眾期待親近河岸生態，期待完工後能夠脫離臭水溝的刻板印象。

市議員江肇國則說，綠川水岸品牌LOGO以舊城文化背景出發，市府用品牌經營角度，結合綠川興建工程和中區舊城再生值得肯定，再來應和周邊自由、繼光、電子等商圈產業結盟，彼此互惠加值，發揮1+1大於2功能。

周廷彰說，綠川明年3月完工後上游污水全線截流，河水會經過礫間現地處理，相信可以有效改善水質，另也可引旱溪餘水加強；未來會將品牌概念深化，推廣應用於糕餅、飲料等商品，放大文創價值，提升地方商圈效益。市議員陳成添、陳清龍、何敏誠也都肯定水利局的用心。

此外，議員陳清龍除肯定綠川整治，也建議葫蘆墩圳是地方重要的水源頭，亦應如同綠川一般，建立品牌展現地域特色；市長林佳龍回應，豐原歷史文化豐富，市府將積極規劃葫蘆墩圳掀蓋搭配水岸花都建立品牌，這對花博也很有幫助。