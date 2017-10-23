冷門頂樓變療癒 空間「城食森林」現身區公所屋頂

空間「城食森林」現身中市西區公所屋頂，讓冷門頂樓變療癒。（記者蘇孟娟攝）

2017-10-23 16:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕空間「城食森林」現身區公所屋頂，讓冷門頂樓變療癒！

台中市西區區公所打造空中「城食森林」，利用屋頂空間開闢空中農園，更釋出讓民眾認養，號召民眾一起享受城市綠生活，今日空中農園開張，20餘民眾合力種下香草植物及菜苗，未來收成可替社區關懷據點照顧的老人加菜，公所更將推出香草茶，讓民眾療癒洽公。

台中市低碳城市辦公室目前在全市推動「城食森林」，鼓勵民眾、團體善用閒置平面或空中空間，種植蔬菜等植物，除讓民眾「吃在地」，也達到減碳效益，若是利用頂樓空間耕種，更能降低室內溫度1到2度，能減少空調使用。

低碳城市辦公室祕書劉俊迪指出，已盤點全市約有150處推動閒置空間種植蔬菜等植物，市府去年起推動「城食森林」，目前也獲包括校園、公家機關等22處響應。

劉俊迪指出，考量大樓空間承重及防水，目前推廣環保局設計的「菜箱」種植模式，推動空中農園的種植計畫，開放團體及機關申請，由環保局提供菜箱及種苗推廣。

今日西區公所也釋出6樓頂樓空間開闢「城食森林」空中農園，共設置45個菜箱，除公所職員認養外，也與附近和龍里合作，讓里民一起來享受減碳綠生活。

公所區長陳麗珠指出，受到溫室效應影響，天候愈來愈極端，時序都進入10月下旬，但公所到上週還須開冷氣，希望能透過屋頂農園的開闢，達到降溫減碳的效應。

今日眾人在空中農園種下包括香草植物及當季蔬菜等，和龍里里長黃伯指出，社區開辦有弱勢老人關懷據點，平時有提供餐食，未來盼種植的蔬菜可以幫老人加菜，另香草植物則製作環保香皂。

陳麗珠也說，未來計畫提供泡茶工具，除讓公所職員休息時間可以泡香草茶紓壓外，更將進一步推出香草茶待客，讓前來洽公民眾也能療癒一下。