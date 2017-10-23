動就對了！ 108歲人瑞阿嬤長壽秘訣

彰化縣最年長的百歲人瑞阿嬤108歲的梁李險。（記者張聰秋攝）

2017-10-23 16:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕星期六就是99重陽節了，彰化縣今年共有198位百歲人瑞，最年長的是家住彰化市108歲人瑞阿嬤梁李險，她耳聰目明還很喜歡「咬」芭樂，她分享長壽之道，多「動」就是，道理很簡單，阿嬤一生身體力行。

要活就要動！梁阿嬤很喜歡「動」，其住家後院有一小塊田地，阿嬤常常會到後院巡視菜園，待在家裡閒不下來，喜歡整理家務，活動筋骨，兒孫擔心其年事已高，不想讓阿嬤這麼勞累，約束阿嬤要有家人在旁，才放心讓阿嬤「動」做家務。

阿嬤一生務農，生平育有1子1女，家族傳承5代，兒孫加起來共60多人，阿嬤設籍秀水鄉，目前跟87歲的兒子住在彰化市，彰化縣長魏明谷等人今到阿嬤住家為長者慶生，祝福阿嬤健康快樂。

每到假日，阿嬤的兒孫會會返家陪伴阿嬤聊天，兒孫們各有自己的事業和成就，阿嬤於100年當選為模範母親，其兒女也分別當選過模範父親和模範母親，堪稱「模範家族」。

阿嬤的家人說，阿嬤活動力強，生活規律正常，年輕務農到老，人生態度豁達，常保心情愉悅，而且三餐正常不挑食，很喜歡吃維他命C豐富的芭樂水果。

彰化縣長魏明谷（右）和秀水鄉長梁禎祥（左）等人到阿嬤家慶生祝賀。（記者張聰秋攝）