奶粉店老闆有愛 捐奶粉助弱

婦嬰用品店老闆黃鴻祺捐贈30箱價值20多萬元的幼兒成長奶粉給雲林家扶中心，並與縣議員蔡岳儒一起示範如何沖泡最好喝的牛奶。（記者黃淑莉攝）

2017-10-23 16:41

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林水林鄉一家婦嬰用品店老闆黃鴻祺經歷多次生死關頭，為感謝老天對他的眷顧，3、4年來他每年捐贈嬰幼兒奶粉給雲林沿海貧困家庭，在縣議員蔡岳儒的牽線之下黃鴻祺今天捐30箱180罐幼兒成長奶粉給雲林家扶中心。

捐贈儀式在家扶中心北港服務處，黃鴻祺與蔡岳儒還一起示範怎麼泡奶粉，3個孩子喝完後點頭說「好喝」，阿嬤們則一再向老闆及議員道謝。

黃鴻祺在水林開設嬰兒用品店多年，對於家境貧困的客人到店內買奶粉、嬰幼兒用品可以賒帳，且顧及自尊黃鴻祺象徵性記帳，卻從來不會主動催帳，得知沿海地區許多經濟弱勢家庭孩童生長曲線明顯落後，他開始捐贈奶粉，提供孩子營養補充。

黃鴻祺表示，「開嬰幼兒用品店，靠孩子賺的錢，就用來照顧有需要的孩子」，他自己有工作、生活過得去，且人生短暫，不知道無常何時到，有能力就幫別人，也希望弱勢家庭孩子能吃得頭好壯壯。

蔡岳儒說，天氣轉涼孩子胃口變好，對成長中孩子需要許多營養，很感謝黃鴻祺的愛心，也希望藉此拋磚引玉讓更多人關懷弱勢孩子。

雲林家扶中心社工員王耀慶表示，近來有家長到中心詢問有無奶粉，工作人員才在煩惱，就接到黃鴻祺捐贈成長奶粉的消息，感謝黃鴻祺長期對弱勢孩子的關心，180罐奶粉將分贈給沿海地區的弱勢家庭。

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