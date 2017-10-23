再現風華！ 基隆港建港紀念碑修復完成

基隆港建港紀念碑。（航港局提供）

2017-10-23 16:46

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部航港局於今年10月將歷史建築的建港紀念碑修復完成，將長久以來園區濕滑的參道石階及木棧道去除青苔，恢復原味舊步道，提供市民完善的休閒環境。

基隆港建港紀念碑位於基隆市中山區中山三路103巷，大約在基隆港西15、16號碼頭往高遠新村上山道路旁。該紀念碑是為了緬懷開港之初基隆港闢建西16號碼頭時，因碼頭工人死傷慘重，日本人在1930年建立紀念碑來紀念這些建港殉難的前輩。相信基隆在地人及歷史古蹟的愛好者，對這個基隆港的私房景點和它的歷史故事，都應該不陌生。

航港局表示，在101年從基隆市文化局手上接回建港紀念碑歷史建築自行管理，去年納莉颱風時，碑身的缺口似有擴大跡象，航港局隨即委請具有文化部文化資產局公告的歷史建築修復資格的建築師，著手進行碑體及園區修復改善設計。

航港局指出，由於基隆長期多雨潮濕的環境，建港紀念碑園區如同許多山上及戶外景點，參道石階及木棧道有青苔及污損現象，讓前來休憩的民眾容易滑倒產生意外危險。經過航港局將碑體修復、邊坡隆起處內部施作擋土牆加以穩固、園區步道全面清洗並上保護漆後，更能貼近原有的創作風貌。

歡迎民眾來基隆時可以順道前往參觀，除了親身感受基隆港的在地歷史以外，站在位於半山腰的建港紀念碑平臺上，也可飽覽基隆港的港區景緻，深度體驗基隆之美。