登能高越嶺失聯10天 警消、民團持續搜救黃男...

救難人員以望遠鏡搜尋下方人員可能失蹤地點。（圖：南投縣政府消防局提供）

2017-10-23 15:41

〔記者佟振國／南投報導〕人到底在哪裡？彰化縣45歲黃姓男子10天前從南投縣仁愛鄉能高越嶺道下山，於雲海保線所附近遇坍方落石，步道中斷，他折返求援卻就此失聯，警消、民間團體至今動員近300人次進行陸空搜救未果，由於黃男失蹤前曾與其他下山山友短暫交談，警消仍將雲海保線所附近大崩壁列為重點搜救範圍，本週仍會動員搜救人力加強搜尋附近溪谷。

能高越嶺道雲海保線所附近大崩壁有登山民眾失蹤10天，救難人員於險峻地形進行搜尋。（圖：南投縣政府消防局提供）

黃男本月14日與2名同伴從能高越嶺道天池山莊下山，當時受到卡努颱風外圍環流以及東北季風所形成的共伴效應，山區雨勢不小，3人行經距屯原登山口6公里附近，即雲海保線所前的大崩壁路段，步道坍方落石中斷，黃男折返求援卻告失聯。

空勤總隊直升機也出動5架次協助空勘尋人。（圖：南投縣政府消防局提供）

南投縣政府消防局第二大隊隊至今已動員南投、彰化、雲林等縣消防局、林務局、中華民國山難救助協會、神鷹山區搜救隊、仁愛義消近300人次，以及空勤總隊直升機5架次進行陸空搜尋，官方搜救程序將於本月27日結束，焦急家屬也盼有結果。

救難人員也下切至雲海崩壁下方進行搜尋。（圖：南投縣政府消防局提供）

消防局表示，能高越嶺道雲海大崩壁附近無明顯替代道路，當時黃男由步道折返時，曾與其他登山隊下山的山友短暫交談，表示想折返至手機有訊號的地點打電話求援，但之後相隔10餘分鐘路程下山的山友即未見過黃男，也讓搜救人員相當納悶，研判最可能失蹤地點就在雲海崩壁附近，本週仍會動員官方、民間搜救資源加強搜尋附近溪谷。