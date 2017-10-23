視樹猶親！ 人物特展「啄木鳥醫生」楊甘陵

新竹市文化局舉行楊甘陵人物櫥窗特展，細數及展示楊甘陵一生護樹的態度與精神，吸引很多人來參觀。（記者洪美秀攝）

2017-10-23 15:28

［記者洪美秀／新竹報導］有「啄木鳥醫生」之稱的台灣首位日本樹木醫生楊甘陵，他曾以高齡68歲，成為台灣第一個通過日本樹醫生執照考試，新竹市文化局紀念楊甘陵一生惜樹如子精神，今天起推出人物櫥窗特展，市長林智堅也出席，感念其愛樹典範，市府將努力發揚及傳承楊甘陵樹木醫生的護樹理念。

新竹市文化局舉行楊甘陵人物櫥窗特展，細數及展示楊甘陵一生護樹的態度與精神，吸引很多人來參觀。（記者洪美秀攝）

文化局表示，楊甘陵民國15年生，當年以68歲高齡，參加日本樹醫生執照考試，除要提交三篇論文，還要進行連續14天考15科的「魔鬼考試」，成為台灣第一位日本樹木醫生，民國86年搶救阿里山百株櫻花林事蹟，帶動全台救樹護樹風潮，更促使政府開辦樹藝師証照制度。

新竹市文化局舉行楊甘陵人物櫥窗特展，細數及展示楊甘陵一生護樹的態度與精神，吸引很多人來參觀。（記者洪美秀攝）

樹醫楊甘陵發明的「植物氧氣筒」獲台、日專利，提倡「種樹是一天的事，護樹是一輩子的事」觀念，即使已70歲仍帶著聽診器搶救上千棵老樹，延續樹的生命，守護社區、學校、城市中人們對老樹的集體記憶。

新竹市文化局舉行楊甘陵人物櫥窗特展，細數及展示楊甘陵一生護樹的態度與精神，吸引很多人來參觀。（記者洪美秀攝）

傳承楊甘陵護樹精神的孫女楊淳婷說，爺爺常鼓勵她，不要只看書，而要走出戶外，因為「樹才是老師，書只是助教」，開設「甘霖植物診所」的她，傳承爺爺楊甘陵護樹職志，也同樣為醫樹奔走，視樹猶親。

市長林智堅今天參加這場櫥窗人物特展，在楊淳婷導覽解說下，林智堅陪同楊甘陵妻子楊黃月英細數楊甘陵一生對樹木的堅持與愛護，從照片中可看到楊甘陵總是戴頂紅色貌子，用他獨特的聽診器診斷樹木狀況，而楊甘陵的孫子及玄孫也都出席，緬懷楊甘陵的典範。文化局表示，啄木鳥醫生-台灣首位日本樹木醫生楊甘陵資料展，展期即日起到12月30日，內容有其生平事略整理、珍貴相片留影、手稿獎章、救治樹木的技巧傳授及工具法寶，歡迎市民來感受這位視樹猶親的樹醫生一生風範。