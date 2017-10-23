「生物可分解廚餘袋」計畫 南投民意「不要停」

南投縣竹山鎮公所與台大生物技術研究中心合作推動「生物可分解廚餘袋亅計畫，打破廚餘與裝置塑膠袋分開處理的慣例，深受社區民眾支持。（記者謝介裕攝）

2017-10-23 15:14

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮公所率全台之先，11日開始試辦「生物可分解廚餘袋」計畫以來，引發廣大的迴響，社區民眾希望公所能設法擴大辦理，讓廚餘處理變成一件快樂的事，大家不必再為清洗噁心的廚餘桶費心、傷神﹗

據環保署資料顯示，光是去年一整年，台灣家戶廚餘總量約280多萬公噸，回收率僅20.46%，換言之，高達220多萬公噸的廚餘遭不正確方式處理，除被當作一般垃圾丟棄以外，還可能被亂倒進排水溝或山林田園，危害自然環境與居家品質，竹山公所遂與與台大生物技術研究中心合作推動「生物可分解廚餘袋」計畫，試辦對象300戶，從10月11日起至11月10日結束。

「奇怪…人家的廚餘可連同塑膠袋丟掉，為何我家不行？」清潔隊長陳東睦指出，「生物可分解廚餘袋」計畫試辦以來，類似疑問幾乎天天上演，遂帶領隊員們利用垃圾清運過程中，耐心地向社區民眾說明。

怎料，大家得知只要使用標示「專用廚餘袋」，便可直接丟入垃圾車上的廚餘桶，打破過去廚餘與裝置塑膠袋須分開處理的慣例，也沒有清洗噁心廚餘桶的困擾後，紛紛表態希望公所能延長或擴大辦理該計畫，讓更多人有參與的機會。

陳東睦說，該計畫使用的廚餘袋材質是可在自然環境下完全分解的「聚乳酸」，大大降低對環境的影響，試辦結束後，將把成果呈報縣府及中央，並建議順應民意，持續且擴大辦理該計畫。

不過，清潔隊員們也作了最壞打算，若事與願違，也會持續推動，但差別在於無法免費提供「專用廚餘袋」，須由民眾自行負責，進而官民攜手同心加強生、熟廚餘的回收量，以及後續肥料化、飼料化之應用，共為環保盡分心力。