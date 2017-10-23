會考成績5A6+ 陳柏伊就讀新竹高商力拚國立科大

新竹高商國貿科學生陳柏伊今年國中會考考到5A6+的好成績，但他放棄新竹高中就讀新竹高商，認為學校的課程很多元，讓他更能朝志向及目標努力前進。（記者洪美秀攝）

2017-10-23 15:01

［記者洪美秀／新竹報導］新竹高商國貿科學生陳柏伊今年國中會考考到5A6+好成績，因對會計及商業有興趣，放棄新竹高中、選擇新竹高商就讀，他說，學校提供的商業類課程多元，讓他可以提早熟悉未來志向，今年學校更依學生投票，票選10門跨科學程，讓他有信心可以跟社會實務接軌，不怕面對挑戰。

新竹高商校長劉曉雯說，今年學校在全國高中學校評鑑中，在校務評鑑、專業群科評鑑及總評鑑結果都獲得優等佳績，這已是學校從民國97年、102年，連續3次在學校評鑑中都獲得優等的最高成績。

劉曉雯說，新竹高商學校培養學生具備全球力、人文力、品格力及精進力、探索力的五力，這幾年更與17所科技大學簽訂策略聯盟，由學校提出需求，引進大學端的教師到學校上課，讓學生與科大無縫接軌，學生連年表現優異，考上國立科大的比例每年都達7成以上。

就讀新竹高商國貿科一年級的陳柏伊說，他從小就對會計及商業類科有興趣，國中念苗栗縣竹南鎮照南國中，今年國中會考成績出來後，就下定決心要就讀新竹高商，雖然父母原本不贊成，但最後尊重他的決定，雖然現在每天清晨5點半就要出門搭火車，他念得開心，也學到很多，正朝他喜愛的方向前進。

新竹高商提供學生跨領域的學習，今年也開辦不少跨域課程，實習處主任陳尚斌說，學校蒐集目前熱門的17門跨域課程，舉辦學生投票票選出前10名，其中股票好好玩、微電影拍攝及AR、VR課程、網紅行銷、美姿美儀和網路行銷等是學生感興趣的課程，都會邀請科大教師到學校開課或請學校老師先研習，讓學生與社會脈動接軌。

劉曉雯說，未來學校還會開設「創客教室」，提供學生製作發想的空間，除讓學生在學習上具備競爭力，更要讓學生具備各種能力，迎接國際挑戰。