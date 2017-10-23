台灣角金龜有四根 為求偶打鬥越打越長

台灣角金龜雄蟲使用犄角和對手纏鬥。（台師大提供）

2017-10-23 14:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣角金龜是台灣獨有的甲蟲，全球其他地方都找不到，但其遍佈全島低海拔森林，連日本昆蟲研究員也難敵魅力來台鑽研，台灣師範大學生科系更發現，雄性角金龜為了求偶，除了2根犄角要發育巨大，連2根前腳也為了打鬥而變長，4根長長的演化，也留下更多有趣的昆蟲謎團，讓學者著迷。

台灣角金龜雄蟲舉起前腳向對手舞動推擠。（台師大提供）

台師大表示，生科系教授林仲平投入台灣角金龜研究，其實驗室中更招攬了來自日本東京大學畢業的博士後研究員小島涉，並長期研究甲蟲「武器」的構造與功能，去年在新北市三芝區找到族群穩定的角金龜棲地，展開長期錄影觀察其生態與演化。

台師大生科系教授林仲平（右）與日本博士後研究員小島涉（左）深深為台灣角金龜而著迷。（台師大提供）

林仲平與小島涉等人發現，雄性角金龜有著細長的前角，在繁殖期時相當有用，當求偶時遭遇對手，打鬥前期會用前腳舞動推擠，後期再用巨大誇張的犄角纏鬥，把對方頂開領域或拖離雌蟲等，此研究證實了，生物為了繁殖優勢，針對競爭雌性的特定打鬥階段，能演化出多種專門的雄性武器，成果也發表在今年7月登上英國林奈氏生物學會期刊上。

台灣角金龜是台灣特有，其雄蟲為了打鬥而演化犄角出特長的前腳與，如大型雄蟲（中）所示，圖左為小型雄蟲，最右則是雌蟲。（台師大提供）

但林仲平認為，雖然角金龜為了打鬥而演化出兩種武器，但仍有未解的生態與演化之謎，如巨大武器是否造成行動與飛行障礙？是否縮短壽命或其他器官障礙？大型角金龜有較多交配機會並有較多子代嗎？其他小雄蟲又如何交配？

而研究除了發現角金龜的打鬥，也發現雌蟲更有其他一般花金龜沒有的護幼行為，如交配後的雌蟲會找尋合適產卵地，鑽土挖洞並布置落葉與有機質等，再將葉子用腳紮成粽子般並產下單顆卵，最後整顆包裹埋入深2到3公分的土裡，如此精密產卵行為都隱藏諸多生物之謎，待進一步研究釐清，卻也令昆蟲學者深深著迷。