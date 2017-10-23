清水新住民回娘家 文化交流濃濃異國風

清水戶政所舉辦新住民回娘家活動，場面熱鬧。 （記者張軒哲攝）

2017-10-23 14:24

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水戶政事務所為了凝聚轄區內新住民的感情，促進新住民與國人的交流，舉行新住民回娘家的聚會活動，數十名越南、印尼、菲律賓與緬甸等國新住民，穿著傳統服飾、準備自己國家的美食加入饗宴，場面熱絡。

新住民以外籍配偶的身分離鄉背井到台灣生活實屬不易，清水戶政所以「新住民永遠的娘家」為目標，要努力協助、輔導新住民融入台灣生活，希望透過辦理聚會活動，讓新住民與其家人在參與活動的過程更能體會戶所的用心，拉近彼此的距離，邀請轄內曾參加生活適應輔導班的學員與家人共襄盛舉。

清水戶政所主任周烴松表示，在越南的婦女節這天，越南人習慣送花或小禮物給媽媽、老婆、女同事等女性朋友，清水戶政所事先準備新鮮花束，贈送給新住民婦女朋友，收到花束的人無不感到驚喜，也有陪同出席的先生借花獻佛，大方表達對太太的感謝與愛意。

來台十幾年的印尼籍Rose，國語及閩南語皆已十分純熟，現場高歌引來無限掌聲，令人讚嘆其為了在台生活付出的努力；越南籍的阮氏表示，很開心可以參加這個活動，希望以後戶政所可以常舉辦類似的活動，讓我們可以快樂回娘家。