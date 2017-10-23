魚丸伯到東勢區石城國小義煮 小朋友開心吃虱目魚肚粥

台中大坑魚丸伯吳明道（中）及兒子吳昭榮（右）到石城國小義煮，鼓勵學童。（記者歐素美攝）

2017-10-23 13:57

〔記者歐素美／台中報導〕讓愛傳遞下去！台中市大坑魚丸伯吳明道到四維國小義煮，四維國小學童受感動，捐出1萬6千元，希望魚丸伯將這份愛心傳遞出去，魚丸伯即以四維國小的名義，今天到東勢區石城國小義煮虱目魚肚粥給石城國小學童食用，四維國小並以飛行器特色課程及羽球和石城國小交流，兩校學童相見歡。

台中市大坑魚丸伯吳明道今天一早就準備了虱目魚肚等食材，在石城國小埋鍋煮粥，四維國小學童也幫忙洗菜、切菜、切魚丸，雖然刀工不是很厲害，魚丸片切得大小不均，但學童都覺得能夠將這份愛心傳遞出去，很開心。

四維國小並藉此機會，讓該校的飛行器特色課程，還有曾榮獲全國冠軍的羽球，帶到石城國小，與石城國小學童分享。石城國小學童看到各種不同飛行器的介紹，紛紛睜開大眼，聚精會神聆聽，上了一堂充實的課程，並開心享用美味的虱目魚粥，直說「好好吃」。

大坑魚丸伯吳明道因看見孩子吃到魚丸的快樂表情，發願每月到一所學校義煮魚丸，鼓勵學童。去年魚丸伯到四維國小義煮，四維國小校長黃圓媛說，學童敬佩魚丸伯每月到偏鄉行善的義舉，捐出零用錢，希望將這份愛繼續傳遞出去，而促成這次到石城國小義煮的美事，校方並結合該校飛行器課程，希望讓石城國小學童體驗創客課程，並藉此鼓勵學童勇於作夢、努力實踐。

石城國小校長劉文魁說，四維國小與石城國小，一個是都會型學校、一個是鄉村型學校，彼此交流，給學生帶來很多學習的機會，互相學習成長，更將這份善念傳遞下去。