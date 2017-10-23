台東生活美學館舉辦「2017後山文學獎」徵文，得獎名單揭曉。（記者黃明堂攝）

2017-10-23 13:44

［記者黃明堂／台東報導］台東生活美學館辦理「2017後山文學獎」徵文，得獎名單揭曉，最高獎金6萬元的在地書寫社會組第一名，由沈裕祈獲得，所有獎項共58名得獎人，將於11月11日舉行頒獎典禮。

台東生活美學館表示，「2017後山文學獎」徵稿件衝高到493件，比2016年的354件超出139件，顯示此徵文逐漸受到重視。得獎名單如下：

在地書寫社會組散文類：

第一名沈裕祁－搖啊搖，越過登仙橋、第二名王晨翔－活在老水邊、第三名趙聰義－移動的界線、優選賴勝龍－工人的午覺、優選黃正中－情池上大橋、優選盧宏文－埋骨地、優選王建評－台東半生圓、優選王恩竹－消失。

在地書寫社會組新詩類：

第一名曹馭博－吉安鄉的三棵樹－記鄰家的太魯閣族爺爺、第二名黨俊龍－朋友、第三名趙謙郡－毛柿子、優選洪婉嫣－朗島akes、優選柴柏松－檸檬、優選蔡易澄－海曾舉步艱難過－途經水璉沙岸、優選邱怡慈－回家、優選李家棟－飛魚乾。

在地書寫高中組散文類：

第一名薛以婕－晨粥香滿堂、第二名賴威銘－日式・古香、第三名李宇朣－巡山、優選高至柔－從何而來、優選陳柏彥－火燒島、優選古喬宇－蛻變、優選李羿陞－長途、優選曾晴－凌晨的信。

在地書寫高中組新詩類：

第一名方捷－通往黎明的貓、第二名鄭李宣頤－雨渡、第三名余寬－寶藍色的海、優選林姝玫－泳抱、優選蔡雨婷－咖啡、優選曾聖慈－冷鹽冷雨、優選李羿陞－洞天、優選王書雩－如果你冷而且渴。

在地書寫國中組散文類：

第一名羅王真－回，去。我的魯凱、第二名邱文靚－昏黃聚落・老故事、第三名宋垣－穿戴著彩虹的族群─阿美族、優選陳仕軒－「旗」跡台東、優選李宜蓁－回憶、優選蔣妤禎－心，在乎、優選樊蓁蓁－慢步山林、優選鄭宇秀－後山之「美」？

在地書寫國中組新詩類：

第一名林晴美－傳承、第二名林正悟－溫室的犬 荒野的狼、第三名賴奕辰－祭、優選蓮王怡安－測量員、優選李郁柔－鏡子、優選汪晴－七彩布裙、優選邱文靚－沈睡・都蘭山下、優選張少芃－綠島。

全民書寫小品文類：

優選蔡昇融－星期六就回來、優選鄭國正－追風戰浪討海魂、優選蕭志琦－50號後山藍、優選蔡順祈－化作漁人、優選葉琮銘－刺桐花開的時候，來找我、優選梁評貴－吞一座樓、優選林慧珍－漂物記憶的尋索、優選莊韻蘋－愛、優選林晴灣－都歷的日子、優選邱怡瑄－沒有雜質的午後。