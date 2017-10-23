澎湖秋瘋季觀光優惠護照 第2波即起發放

今年澎湖秋瘋季主打運動賽事，吸引更多人潮前往澎湖參加大型賽事。（記者劉禹慶攝）

2017-10-23 13:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖秋瘋季主打運動賽事，並結合海洋美食節，發行5000本觀光優惠護照，第一波已索取一空，旋即發行第二波觀光優惠護照，即日起開放民眾前往澎湖國家風景區管理處-澎湖遊客中心等地索取，優惠延至明年3月。

9月21日起登場的澎湖秋瘋季系列活動，陸續舉辦有「第一屆觀光盃桌球賽」、「海洋美食節in澎湖」、「挑戰漁翁島燈塔101K自行車活動」、「第一屆全國沙灘木球錦標賽」等精彩的體育賽事與美食節活動，結合觀光優惠護照推出，吸引國人赴澎旅遊，創造秋冬旅遊熱潮！

優惠護照中整合推出南北寮體驗遊程4條線，及優惠套裝遊程旅行社7家、旅宿業103家、產業廠商47家，還有秋冬遊程推廣、景點介紹、交通旅服等旅遊資訊，並精選出特約優惠店家提供超值優惠，像是秋瘋季限定-立榮假期全航線產品折500元、優質伴手禮名店澎坊消費滿額送小小兵餐具禮盒組，再享IPhone 6抽獎機會！優質澎湖合法旅宿提供最低5折優惠等。

第一波首發5000本已索取一空，第二波5000本即日起發放，民眾可至澎湖國家風景區-澎湖遊客中心、馬公機場旅遊服務中心及南海遊客中心，台北車站旅遊服務中心、高鐵桃園站旅服中心、台中航空站旅遊服務中心、高雄機場國內航廈旅遊服務中心等旅服據點索取。