飛機擦撞意外 遠航控訴：民航局給的維修空間不足

遠東航空董事長張綱維今天大動作召開記者會，控訴民航局給遠航的維修棚廠空間不足，造成飛機擦撞意外。（記者簡榮豐攝）

2017-10-23 12:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕遠東航空董事長張綱維今天大動作召開記者會，控訴民航局差別待遇，不但給遠航的維修棚廠空間不足，造成飛機擦撞意外，且一般班表都是1個月前提供給業者，民航局都前幾天才給；還說因為民航局又限時，導致9月大砍127個航班、延誤率高，懇求民航局停止對限制遠航飛行時數，給遠航求生機會，不要一手毀滅。

張綱維今天記者會上，一開始就對上週兩架班機在松山機場擦撞，導致班機延誤的意外事件，向社會大眾鞠躬道歉，然後他秀出一張空照圖，指出現行遠航飛機維修空間有一半被民航局做為貨櫃放置區，導致遠航只剩一小點空間可以拖行飛機，所以才會發生擦撞意外；接下來新機若繼續引進，空間只會越來越擠。

不只維修空間不足，張綱維也對民航局的差別待遇大吐苦水，張說，民航局都至少1個月前就給他航班表，但這半年來遠航都是前一天或是前幾週才拿到班表，這樣要怎麼給消費者好的服務和飛安品質。張綱維甚至加碼爆料，有民航局官員說，就算遠航要停飛，民航局新聞稿也已經備好了。

張綱維說，他已經向民航局提報機隊汰舊換新計畫，今年引進的2架ATR新機，最快11月就能上線，預計6年內新機就能全部到位，到時就是現有國籍航空最年輕的機隊。

交通部近期將研擬「民用航空運輸業管理規則」，限制高齡客機機齡，上限訂為26年，逾齡者將一律淘汰；而遠航現有機隊有一架飛機機齡已達26年，另架將在今年底屆滿26年，他也說，遠航重整後，不管租飛機跟買飛機都需要準備，人員培訓也需要時間，盼民航局能設定落日條款，給業者3年緩衝期協助人員轉訓。

張綱維表示，照理說今年應該是遠航重整以來最好的1年，但新機隊才剛進來就遇到被限縮飛行時數的問題，加上有部分飛機維修當中，所以才會砍這麼多班，這是一件很痛苦的事情，如果今天是遠航飛機經常有延誤、故障問題，當然可以要求飛行時數，但今天遠航的延誤率是因為民航局限制飛行時數才導致，要搞清楚因果關係。張綱維說，希望民航局能解除飛行時數限制，讓遠航能繼續生存，畢竟遠航也是民航局一手催生的，應該也不希望一手毀滅。

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