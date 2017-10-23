閒置校區變長照中心 全國首例將在台東長濱開幕

四年前裁併校的長濱鄉忠勇國小，11月21日後將轉型為多元照顧服務中心。（記者王秀亭翻攝）

2017-10-23 12:04

［記者王秀亭／台東報導］衛福部推動「一鄉鎮一日照」長照服務，台東縣政府將已裁併的長濱鄉忠勇國小閒置校舍，成功轉型為多元照顧服務中心，預計於11月21日啟用，成為全國首例。

台東縣衛生局長照科長劉鳳琴表示，長濱鄉65歲以上老年人口比例、身心障礙者比例及老化指數都是全縣各鄉鎮市第一名，加上當地醫療資源缺乏，迫切需要多元照顧服務中心，礙於相關法規，日照中心或多元照顧服務中心地點難尋，104年起轉而尋求活化閒置學校的可行性。

在徵得在地居民認同後，衛生局主動辦理地目變更，成功縮減由委辦單位辨理地目變更的1年等待期，讓長濱鄉多元照顧服務中心終於在今年「開花結果」，成功把學童活動的場域，轉型為專為失能老人設計的建築。

未來由伊甸基金會提供長濱鄉的多元照顧服務，啟用後將提供日照中心、居家服務、共餐共食、夜間臨托等服務，後續還有在地民眾第二專長訓練教室及兒童讀書屋的設立。

有忠勇國小閒置校舍轉型的成功案例，劉鳳琴說，東河鄉隆昌國小的轉型也積極進行中，將是全國第二例，預計明年2月啟用。

將承接長濱日照服務的伊甸基金會將閒置校舍整建為適合長輩使用的空間。（記者王秀亭翻攝）