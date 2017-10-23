醫病》當小三沒做愛就陰道狂癢 原來罹患....

開業精神科醫師楊聰財提醒，心因性疾病不易察覺，若有異狀應儘速就醫。（楊聰財提供）

2017-10-23 11:48

〔記者林惠琴／台北報導〕沒有感染，陰道卻癢不停！一名40歲單身女主管，與有婦之夫交往、發生性關係，期間幾天沒有性行為，該女就覺得陰道悶癢、不斷想要搔抓，後來男方疏遠後，情況日益惡化，至婦產科就醫，卻又未發現感染情形，經轉診至精神科確診，原來是「心因性陰道搔癢症｣作祟！

開業精神科醫師楊聰財表示，像此個案的情形並不常見，在排除陰道發炎的情況下，經問診及心理評估後，診斷其症狀為「心因性陰道搔癢症｣。

楊聰財解釋，近來民眾生活壓力大，負面情緒無法紓解，若長期沒有改善，就很容易引發「心因性疾病｣，求診患者明顯增加，最大特點為患者覺得身體出現如疼痛、搔癢等生理症狀，但就醫檢查往往找不出毛病。

楊聰財指出，前述個案因為單身太久，突然遇上很談得來的對象，性愛過程讓她充滿征服感，只要不發生性行為就不舒服，但當小三卻又讓她充滿罪惡感，多重因素導致出現心因性陰道搔癢症。

楊聰財強調，臨床上將此類患者歸類為「身體症狀障礙症｣，病人通常個性較為神經質，容易有精神壓力。此外，若有憂鬱症、焦慮症等家族病史的人，由於情緒比較敏感，可能較易鑽牛角尖，罹患風險較高。

楊聰財提醒，當身體出現莫名不適，且超過2位非精神科醫師都檢查不出生理病因時，可能就是心因性疾病，建議至精神科就診，接受正確評估與處置，以利改善症狀。