阿斌哥大愛協會 苗栗分會揭牌成立

苗栗縣阿斌哥大愛協會第五個分會苗栗分會，由縣長徐耀昌（右四）及創會會長李文斌（左三）等人揭牌成立助弱勢。（記者張勳騰攝）

2017-10-23 11:27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣阿斌哥大愛協會苗栗分會今天由苗栗縣長徐耀昌、創會會長李文斌等人揭牌成立，並捐1千台斤白米給4個社福團體。徐耀昌強調，苗栗縣高齡人口，全國排名第八，盼號召更多善心人士投入社會關懷，讓縣內的弱勢族群受到更好的照顧。

阿斌哥大愛協會創立於民國98年，在苗栗縣議員李文斌及一群富有愛心的志工無私奉獻下，為苗栗縣眾多弱勢家庭注入一股暖流，幫助不少家庭度過難關，深獲好評。

目前除後龍本會外，近年來陸續成立西湖、通霄、苑裡、銅鑼分會。今天在苗栗市國華路縣議員謝文禓服務處成立第5個分會苗栗分會，由謝文禓擔任分會長，投入苗栗地區弱勢族群服務。

阿斌哥大愛協會今天也捐贈1千台斤白米給戊山園、德芳、明德教養院及人安基金會等社福團體。

李文斌及現任理事長蔡坤松說，協會成立迄今共發送白米約5萬5000斤、喪葬補助共772個家庭5400元、每天發送愛心便當165個。去年及今年各捐助100萬元給苗栗縣政府做為清寒學生助學基金；縣內鄉親若突遇困境，可通報協會，協會會派員了解、協助。