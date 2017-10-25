天天吃好料》台南後壁香菇肉羹 濃濃鄉土味

陳家古早味香菇肉羹是位於傳統農業村落的不顯眼店家，除了招牌的香菇肉羹，也有豐富的麵飯、滷味以及多樣的便當菜。（記者王涵平攝）

2017-10-25 09:07

［記者王涵平／台南報導］從30多年前開業時不太有人敢進來用餐，現在已是遠近馳名的小吃美食，陳榮茂以真材實料的平價料理，溫飽一家人，也情牽在地庄頭。

1986年4月8日，陳榮茂清楚的記得陳家古早味香菇肉羹開幕時間，他說，當年回到老婆後壁娘家的村落開了小吃店，一開始根本沒有人敢進來吃，一方面是鄉下地區沒有外食習慣，一方面是擔心很貴。

在陳榮茂、陳莊素耐夫妻的堅持下，每天清晨4、5點就開始備料，選用產地台灣最頂級的香菇，再加上竹筍、紅蘿蔔、黑木耳、高麗菜等，迄今全部都手工切絲，全不假手機器，甜香湯頭帶點淡淡辣味，平實的價格，終於慢慢地打開當地民眾的心扉。

位於傳統農業村落的不顯眼店家，最重要的還是服務農民、上班族與學生，因而除了招牌的香菇肉羹，陳家古早味也有豐富的滷味以及多樣的便當菜。

陳莊素耐自豪地說，滷味以多種中藥熬煮，最受歡迎的大腸頭都是親自清理乾淨才會下鍋，有些老顧客每天等的就是這一味，而鴨頭、豆干、豬耳朵等，幾乎是顧客搭配香菇肉羹必點。

在地的老顧客有些幾乎天天報到，就只為了一碗香菇肉羹，有些老遠從附近市區跑來，強調雖然市區有滷肉飯、豆菜麵等麵飯，但來到陳家古早味配上一碗味道獨特的香菇肉羹，感覺就是不一樣，經常不到中午，限量的肉羹就快見底。

因應農村生活型態，陳家古早味每天上午6、7點就開始營業，從日頭漸出就出門的農民，緊接著是上班族、勞工與學生，午餐之前還有農民吃點心，中餐則是不到12點就得陸續供應，而口碑有了，慕名而來的遊客也漸漸多了，而忙了大半日，隱居鄉下社區的店面常讓遊客路過也未察覺，陳榮茂還得常接電話指引。

兩夫婦忙了大半輩子，女兒陳曉貞也回到家幫忙，從小就跟在父母身邊，成長過程邊看邊學，對於自家店一路的忙碌完全不陌生，現在更已能獨當一面，讓爸媽偶能清閒一下。

小吃能做出名聲，熱心公益的陳榮茂不忘回饋，與國際同濟會合作提供愛心餐，也是後壁區的幸福食堂，知名美食節目、政商藝文人士都曾光顧簽名留念。

不擅言詞的陳榮茂，在妻女的陪伴下，加上女婿假日也會到店裡幫忙，現在忙中也能抽空笑談人生，但也隨時會招呼走進店內的顧客，並時時關顧爐火上的羹湯狀況，為的就是讓從任何地方來的顧客，可以儘快品嘗到30多年美味不變的古早味。

相關影音