台鐵喊漲 立委轟別把公共運輸都打趴了

台鐵傳將漲價，引發各界反彈；賀陳旦（左）回應，同意漲價前最起碼要改善東部訂票與轉乘服務。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-10-23 10:10

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵傳將漲價，引發各界反彈；立委今天也在立法院砲聲隆隆。立委李昆澤表示，關於台鐵漲價，提醒交通部長賀陳旦，漲幅不宜過高，且不能只有票價上升、服務品質卻沒上升。

「不要為了漲價把公共運輸都打趴了！」他也砲轟，轉乘優惠應落實，花東一票難求也要改善，交通部必須督促台鐵，服務品質提升再提出版本。賀陳旦回應，同意漲價前最起碼要改善東部訂票與轉乘服務。

李昆澤也要求，必須邀請學者專家與民間團體共同討論，有調整空間但漲幅與服務品質工作必須做好。

「台鐵、高鐵比一比！」立委趙正宇也批評，按照媒體報導，自強號漲幅將達2成、其他車種7.5％，如此一來台鐵、高鐵台北到高雄行車時間相差2小時，價錢卻只差400多元，旅客恐選擇高鐵，不利台鐵營運。

但台鐵局長鹿潔身表示，基本費率按照里程來計算，全世界各國都一樣。賀陳旦也說，連假期間高鐵運量成長較台鐵更高，可見價格並非旅客主要考量。

賀陳旦重申，交通部日前已立即回應，媒體報導方案只是台鐵所提方案之一，目前台鐵根本還沒走到這一步，目前也完全沒有時程表，希望台鐵先改善服務。

鹿潔身表示，台鐵目前僅針對一些狀況提出想法，交通部明確指示，任何調整之前一定改善服務品質。