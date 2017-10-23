網路「一頁商店」詐騙興起 買名品收到垃圾

2017-10-23 09:47

〔記者陳宜加／台北報導〕網路科技普及，更多消費者習慣於網路購物，但新興「一頁商店」詐騙型式竄起，每年新增近千件，尤以臉書成為最大溫床。受害者受「限時優惠」、「七天無條件退貨」條件吸引，結果最後收到「垃圾」卻無法退換貨，求償無門。

台北陳先生上月透過臉書廣告，購買時下流行「仿真肌肉內衣」，每件要價上千元，且賣家宣稱貨到付款、七天鑑賞期並可無條件退費，收到實品卻是一件普通白色上衣，價值在坊間不到兩百元，直呼受騙。

陳先生嘗試聯繫賣家退貨事宜，這才發現賣家所留連絡資訊為假；物流公司也表示貨款僅為代收且已交付，無法協助追回款項。根據調查，與陳先生同樣受騙者有增無減，不肖賣家最常見手法為盜用名牌或原廠產品圖片，提供超低折扣或優惠，利誘消費者受騙。

所謂的「一頁商店」，意即透過平台或臉書廣告，仿冒知名品牌或平台業者名稱，搭配超低折扣優惠，引誘消費者進入頁面，但商品僅單一頁面，沒有賣家或商品來源等資訊也無從追蹤，與一般網購頁面迥異。

消保處去年接獲三七一一件網購糾紛申訴、年增八百多件；其中含一頁商店在內的網路拍賣糾紛占整體七十二％，不乏知名平台業者。消基會統計，今年一至九月一頁商店申訴達三一九件，且有逐年增加趨勢。

消基會董事長游開雄表示，網路購物申訴越來越多，有七、八成為受騙，拍賣網站、個人賣家或臉書等平台多不勝數，過去多為實品與網頁不符，如今更有可能連貨物都沒有送出、甚至只收到舊報紙等垃圾。

他提醒，消費者從事網購，僅百分之一會在取貨時當場打開貨品檢查，因此切勿聽信「貨到付款」，應選擇有第三方支付機制的平台或賣家，設定交付貨款控管機制，若貨品有問題，在時限內還可以追回款項。

消保處消保官王德明也說，網路購物詐騙以臉書成長最快，臉書官方日前承諾解決問題，但在此之前，建議消費者認明賣家、留意資訊真偽，否則有如「買地攤貨」，難以分辨東西好壞，受騙也找不到賣家。

他建議，網購選擇第三方支付，貨物沒收到或遭騙，可以及時斷掉金流、把錢追回，也儘量不要面交，否則往往缺乏實質紀錄證據，也勿因小失大、求償無門，消費者應學會自保，選擇可信任、有信用的交易。