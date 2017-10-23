台北2坪套房8500元！網友嘆：房東想錢想瘋了嗎

台北市出現2坪的套房出租，每月8500元。（圖擷取自租屋網站）

2017-10-23 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕日前有房東將陽台裝成房間出租，要價每月5000元，最近台北市又出現2坪的套房出租，每月8500元，引發網友熱議，「台北房東是想錢想瘋了嗎？」

這間出租房間位於台北市中正區羅斯福路三段，樓層為2樓，標示為電梯大樓、獨立套房。屋主表示，該房間全新整修過，獨享2坪大陽台，可使用空間為4坪，屋內有冷氣，但是房內沒有廁所，需要在本棟地下室1樓或捷運站內使用廁所，洗澡、洗衣有點不方便。

PTT網友表示，台北的房價實在太誇張，「在台北工作租房子的好辛苦」、「台北租房真的可憐」、「台北香港化」。有人認為像住在鳥籠一樣，「有香港鳥籠房der港覺」、「跟監獄差不多」、「這哪是套房 這牢房吧」。也有人覺得這名房東實在太誇張，「這房東是多窮阿，這種也敢拿來出租」、「根本就倉庫」、「太逆天啦，廁所竟然用捷運公廁」。許多人對這間套房保持懷疑態度，「該不會有流理台就說是獨立套房吧」、「沒廁所的套房？」、「沒有廁所又不能洗澡還叫套房？連雅房都不算吧」。

這間出租房間位於台北市中正區羅斯福路三段，樓層為2樓，標示為電梯大樓、雅房。（圖擷取自租屋網站）

屋主表示，該房間全新整修過，獨享2坪大陽台，可使用空間為4坪。（圖擷取自租屋網站）