10/23 各報重點新聞一覽

2017-10-23 06:17

自由時報

救國團學習中心 13未立案、6公安不合格

救國團召集人白秀雄昨接受本報訪問時爆料，救國團在全台有六十八個終身學習中心，其中台北市館前終身學習中心根本未立案，公安消防也不合格，後來他才得知，六十八個終身學習中心，有六個有相同情況（公安問題），更有十三個仍待立案。

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新版國土重劃 農發區增為5類 20萬公頃農地可能解編

全國國土計畫最新版本近日出爐，其中農地調整最受矚目，將分成五類農業發展區，二十五公頃以上、八十％農用的農地，優先劃為第一類農發區而不得改變，但相對地，約一．三萬公頃遭違規工廠佔用污染農地可望解編，此次新增第五類都市計畫農發區，估有十萬公頃都市中農地也將重劃，學者估算未來約二十萬公頃農地有重劃解編或改變使用項目的可能性。

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自民黨大勝 安倍將成任期最長日相

日本眾議院大選二十二日進行投開票，執政五年的首相安倍晉三率領的「自民黨」再次獲得大勝，通過選民的期中檢驗，朝著長期執政邁進，不但在總席次四六五席中單獨拿下過半席次，由於新國會的修憲派人馬超過修憲動議門檻三分之二席次，安倍將更有本錢在接下來的任期中啟動修憲列車。」

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蘋果日報

安倍篤定連任 日相任期 料成最久

日本昨天舉行眾議院大選，由於近來北韓核武威脅日增，選民傾向支持執政黨，東京都知事小池百合子的「希望之黨」後繼乏力，枝野幸男領導的立憲民主黨則逆勢勝出。至今天凌晨1時開票結果，首相安倍晉三領導的自民、公明執政聯盟已拿下311席，跨越2/3門檻，達到「絕對安定多數」。安倍篤定留任，朝史上在位最久日本首相邁進。

金門博弈公投 周六拼輸贏

繼澎湖及馬祖後，離島博弈公投戰火再起！金門將在周六（28日）舉辦首場博弈公投，《蘋果》投票前夕挺進金門，觀察到促賭、反賭人馬紛紛用看板、旗幟表達訴求，並透過遊行及家戶拜訪方式密集拉票，煙硝味十足。促賭方認為博弈將帶動金門經濟發展，締造金門酒廠外的「第二隻金雞母」；反賭方則指金門縣是三離島唯一沒舉債縣市，投入博弈事業「簡直是捧著金飯碗喊窮」。

聯合報

日國會大選 安倍大勝利

日本國會眾議院選舉昨天投票，根據日本媒體出口民調，日本首相安倍晉三政權可望掌握絕對多數，在新眾院維持逾三分之二席次。安倍昨晚表示，將致力兌現對選民承諾；希望之黨黨主席、東京都知事小池百合子承認敗選，是否續任黨主席，將與黨內共同討論決定。

公路不正義 老人冤魂未減

警政署統計，每年有超過兩百位行人車禍死亡，其中超過半數是六十五歲以上長者；車禍主因多半不走行人穿越道或闖紅燈等行人違規。不過，年長者行動遲緩，經常來不及在綠燈期間過馬路，「車讓人」觀念要再加強，尤其針對老人，要有更高的友善環境；學者也建議，政府應教育老人如何安全過馬路。

中國時報

先代理後參選宜蘭縣長 陳金德披戰袍 對戰國民黨林姿妙

明年縣市長選舉，被民進黨視為艱困選區的宜蘭縣，本報獨家掌握，府、院高層及民進黨中央屬意由前中油董事長陳金德披掛戰袍，採取「先代理、後參選」策略。據了解，民進黨新潮流在宜蘭執政16年，但面對國民黨籍羅東鎮長林姿妙來勢洶洶，接班人宜蘭市長江聰淵不僅在黨內民調落後，而且大輸林姿妙，出身新潮流的選對會召集人林錫耀為達勝選，屬意曾任宜蘭立委的新潮流要角陳金德返鄉一戰。

日大選 安倍獲壓倒性勝利

日本自民、公明執政兩黨在22日投開票的眾院大選中大獲全勝，順利拿下眾院3分之2以上席次。日本首相安倍晉三的「突破國難」選舉獲選民支持，今後將維持穩定的政權。朝野支持修憲議席將跨越眾院修憲的門檻，日本政壇對修憲議題討論將日趨活絡。