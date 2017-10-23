乾冷東北季風影響 台北體感最低溫18度

今天受乾冷的東北季風影響，各地天氣大多穩定，僅東半部、大台北東側及基隆北海岸會有零星降雨。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-23 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕今、明（23日、24日）兩天東北季風影響，各地早晚天氣較涼，台灣東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

中央氣象局指出，今天受乾冷的東北季風影響，各地天氣大多穩定，僅東半部、大台北東側及基隆北海岸會有零星降雨；氣溫方面，各地夜晚清晨都偏涼，今天清晨台南以北到宜蘭觀測到低溫大多低於20度，最低溫為嘉義地區的16.6度，清晨出門別忘了加件薄外套避免著涼，白天太陽露臉，氣溫明顯回升，北部及東半部高溫約24至26度，中南部則可達28至29度，其中，中南部有較大的日夜溫差，請適時調整衣物。

氣象局表示，隨著蘭恩颱風北上，台灣附近的東北季風強度稍微減弱，不過今天中部以北、恆春半島、東南部及各離島沿海空曠地區仍易有8至9級強陣風，鄰近海域風浪較大，尤其北部、東半部沿海仍有3至5米浪，海邊活動請特別注意安全。

第21號颱風蘭恩22日下午2時已減弱為中度颱風，目前中心位於台北東北東方約1650公里之海面上，加速朝日本關東地區前進，明天清晨至上午間即可能登陸日本關東地區，將為當地帶來強風豪雨。

氣象局預估，週二、週三（24日、25日）東北季風影響，各地早晚都有涼意，中部以北低溫僅18、19度，南部及東半部約20至22度，白天氣溫稍回升，北部及宜花高溫約24至27度，台東約27、28度，中南部高溫可達28至31度，中南部日夜溫差大請多留意；水氣稍增多，北部及東半部地區降雨機率增，不過降雨量值不會太大。

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空氣品質方面，23日高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 25 19 ~ 26 20 ~ 30 20 ~ 25

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線概況。（圖擷取自中央氣象局）