和牛這樣切 日本宮崎縣副知事來台參觀中央廚房

乾杯集團位於桃園市楊梅區的中央廚房，今天首度開放日本宮崎縣副知事一行參觀宮崎牛加工作業。（記者李容萍攝）

2017-10-22 23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕睽違14年，日本和牛再度輸入台灣，搶先進口的是日本宮崎牛品牌，日本宮崎縣副知事郡司行敏，今天下午偕宮崎牛推廣大使「Hello Kitty」一同來台造勢，並走訪乾杯集團位於桃園市楊梅區的中央廚房觀摩宮崎牛的手工分切情形，同時推廣宮崎牛的好滋味。

郡司行敏受訪表示，宮崎與桃園市及新竹縣簽訂友好協定，雙方長年有體育、文化等交流，桃園市長鄭文燦10月初還參訪日本宮崎縣，日本和牛歷經14年時間後再度解禁來台，宮崎牛就是第一批。宮崎牛肉更連續15年獲得日本內閣總理大臣賞，此次帶著推廣大使Hello kitty來台，就是要行銷宮崎的美味。

乾杯集團董事長平出莊司也說，和牛好吃的要訣除了血統、飼料比例分配，更重要的是油花養成的「肥育期間」。宮崎牛以穀物飼育，口感較甜、油花較多，深受台灣民眾喜愛，看好台灣消費能力，第一年預計進口50噸，除旗下餐飲事業，還將供應高檔超市通路。

平出莊司還說，日本和牛售價約為澳洲和牛的1.5至2倍，由於日本和牛相當珍貴，因此全由日籍廠長與專業職人在中央廚房依不同部位特性，以手工方式分切，並依不同部位手工分裝才能出貨，其中的細節幾乎已經可以用「龜毛」來形容。