6都最多 鄭文燦預告桃園達7席原住民族議員

桃園原住民族聯合豐年祭，熱力十足的啦啦隊比賽。（記者李容萍攝）

2017-10-22 23:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天下午出席「桃園市原住民族聯合豐年祭」壓軸活動表示，桃園市原住民族人口有7萬1000多人，是花東地區之外，原住民族人口最多的地區，希望打造桃園成為原住民族朋友最好的新故鄉，在這裡求學、就業、追求夢想，他預告明年縣市長與市議員選舉，桃園市可望增加2席、達7席的原住民族議員，桃園將成為原住民族議員最多的直轄市。

鄭文燦表示，市府原住民族行政局今年編列超過7億元預算，明年將提高原住民租屋補貼保障名額為1000戶，每戶4000元，保留部分社會住宅供原住民族朋友申請；市轄約有原住民族大學生2800多人，明年起試辦原住民族大學生就學津貼，第一階段補助500名原住民族大學生一年8000元就學津貼，讓原住民族學生好好念書。

鄭文燦說，桃園本想爭取的國家級原住民族博物館，最後落腳於高雄澄清湖，市府將在青埔興建國家級「原住民族文創中心」，已獲原民會支持。這個計畫要讓國家門面有原住民族色彩，讓原住民族的工藝、文創、美食成為台灣的特色。

此外，市府推動「一區一原民集會所」的計畫，已有9區完成，各區也要聘用原住民族調解委員，並在南區、北區各成立一個原住民族天幕集會場，在國道2號橋下、66快速道路橋下及武嶺橋下設置原住民族廣場。

原民局長林日龍表示，豐年祭第二天有啦啦隊比賽，也有傳統競技趣味比賽，包含擲矛、兩人三腳、負重接力、撒漁網、趣味木球、鋸木頭等，一整天的體育競賽，讓各區族人大展身手，十分精采。

包括立委鄭天財、桃園市議員吳春芳、楊進福、桃園市總族群領袖林健昌等人均出席。

桃園原住民族聯合豐年祭，市長鄭文燦（中）與熱力十足的啦啦隊合影。（記者李容萍攝）

鋸木頭趣味競賽。（記者李容萍攝）