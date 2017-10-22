弱勢原民租住國宅逾15年 學者：政策失靈

2017-10-22 22:45

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市府針對原民居住共提出租金補貼、購屋修繕補助、出租型國宅及公共住宅4項政策，其中，東湖國宅CE基地雖是針對弱勢原民租戶，卻有部分租戶入住超過15年。中華民國住宅學會理事長彭建文指出，不同補助幅度的政策工具應形成「住宅階梯」，越後面民眾越能自立，然而目前住宅階梯跨幅過大，已入住國宅的住戶很難願意脫貧，導致政策失去合理及流動性。

彭建文表示，政府提供補助應思考要「救急」還是「救窮」，也就是暫時性還是永久性補助。他舉例，若今天住在國宅僅須1萬元租金，又可以半永久居住；若原民搬離領4000元租金補貼，卻要面臨1.5萬元以上的房租，那麼最後還是寧可不脫貧。他呼籲，原民在北市面對不僅是居住問題，更是生活問題，政府要搭配就業、社福等政策配套才能解決。

北市議員李芳儒認為，目前租金補貼使採用定額制，面對北市高房租略顯不足，主張調整成比例制，即是用房租百分比去補助。但彭建文點出，若要推比例制發，那就應先掌握補助者的真實財產，否則將補助失真；更指出若不解決房東為避稅不讓房客領租金補貼，或變相長租等議題，給再多補助都無效。

而對於購屋修繕補助申請戶僅有不到5人，李芳儒解釋，北市房價貴，原民既使獲得卅萬購屋補助，仍面臨幾百萬頭期款，因此主張公股銀行可降低利率。議員李傅中武則指出，當初購屋修繕補助規定650萬元以下才能申請補助，「但北市650萬元可以買甚麼」？因此他認為應考量到都市生活水平，再調升標準。