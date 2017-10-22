出席勞工趣味競賽健康週 鄭文燦籲桃園企業加薪3％以上

2017-10-22 23:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天前往中原大學體育場出席勞工趣味競賽暨職場安全健康週活動指出，配合行政院宣布明年公務員調薪，市府已率先將約僱、臨時及契約人員比照公務員調薪3％，他希望桃園企業明年也可以同步調薪3％以上，照顧所有勞工。

鄭文燦表示，桃園升格後，市府就業服務處在桃園、中壢分別成立就業服務中心，協助年輕人、中高齡、婦女充分就業；勞動檢查處也嚴格稽查勞動環境，勞工學苑也開設許多課程，未來市府將著重於提升勞動權益保護意識，完善勞動保障法律，提高工會普及率，透過制度化協商完善勞動契約條款，提升工會力量，讓勞資雙方對等，一起進步。

桃園市內工廠約有1萬1000家，工商登記約5萬家，產業結構完整，就業人口高達106萬人。今年市府編列1950萬元勞教預算，明年再提高500萬預算。此外，明年將於桃園區動工興建勞工教育大樓，在中壢新明市場設有南區的勞工教室，並完成石門山勞工育樂中心ROT案的規劃，讓勞工有更多活動空間。

鄭文燦並說明社會住宅進度， 指出第一階段10個基地、共4000戶的社會住宅已陸續動工，租金補貼近1萬1000戶，未來要規畫6000多戶社會住宅，為年輕人鋪好出社會第一哩路。

另外，升格後推動「333」新福利政策，每胎補助3萬元，3歲以下幼兒每月3000元育兒津貼，明年端出「幼教津貼」4歲（中班）幼童就讀公立幼兒園免費、私立幼兒園每學期補助1萬5000元，完善桃園市0至6歲兒童的福利。

包括桃園市總工會理事長李朝掌、職業總工會理事長楊峯苗、產業總工會理事長莊福凱與桃園市議員黃婉如、黃傅淑香、勞動局長王安邦、中壢區長林香美都出席。