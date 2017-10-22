北市原民居住大不易 馬躍・比吼：設置原民自治區

2017-10-22 22:20

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府去年底推行，公宅總戶數5%保留給原住民，而800戶公宅中僅有11戶原住民戶。都發局說明，今年大龍峒公宅才落實政策，其原民保留戶全部招滿。阿美族紀錄片導演Mayaw Biho（馬躍・比吼）則更進一步提出，北市雖然未遇到傳統領域議題，但是否能在先撥1、2公頃位於陽明山等山坡的土地，設置原民自治區，能在土地內興建住所及舉辦祭典等，讓生活及文化有所結合，同時解決居住及文化傳承問題。

根據中央原民會2017年9月調查，全台原住民總人口數為55萬人，其中居住在都會區的原住民約有46%，將近半數。台北市原民會統計，北市入籍原民約有1.6萬人，其中有平均所得不到一般家戶所得一半，房屋自有率僅有3成，而低收入戶約有1800人，占全市原民戶籍戶數10%。

北市原民會主委陳誼誠回應，北市現有都會型部落的東湖國宅CE基地，已有提供文化學習及祭典場所，坦言台北地區寸土寸金，現實考量下不可能像部落興建傳統房舍，否則有點緣木求魚。

北市高房價讓平均所得較低的原民面臨居住問題，而過去也傳出有房東在租屋網站註明不歡迎原住民入住的租屋歧視。台灣原住民族政策協會理事長Oto Micyang（伍杜．米將）說，過去原民從到台北，語言、文化與漢人不同，因此房東往往會擔心造成破壞、不付房租，但認為近年已減少。北市原住民議員李芳儒則說，每100位陳情者中，還是有5、6位是因為租屋歧視。

馬躍・比吼指，政府不願歸還原鄉傳統領域，才導致族人因為生計來到都會區，「該有的土地還給族人，其實不用那麼多族人來到台北。」伍杜．米將則說，許多原民早年就來到台北生活，第2代在部落已無居所，因此在都會要尋求安定生活刻不容緩。

馬躍・比吼表示，原住民族歷史正義與轉型正義委員會在上月說要面對平埔族的參政權及土地權，認為北市府可撥1、2公頃的土地讓族人自治，除了可以興建房舍、舉辦祭典儀式外，更可以在那邊傳授課程。

都發局說明，公宅保留5％給原住民是去年才通過政策，因此過去無特別保留，今年第一個適用為110戶的大龍峒公宅就有保留5戶原住民戶，全數都招租出去；也預告，近期招租的松山區健康公宅、文山區興隆二區公宅也將提供50戶的原民保留戶。

而為了讓原民保留戶可以全數出租，原民會表示，12區區公所都有原住民服務員，透過原服員可以聯繫到所有原住民戶，因此溝通管道是暢通，但是否能讓族人清楚公宅資訊，則必須還思考。