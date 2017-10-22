大學申請時程縮短 647校系同天甄試 考生恐被迫捨棄機會

招聯會規劃明年起就逐年微調大學考招方案，將作業時程從原本5週壓縮至3週，卻造成為數龐大的校系面試時間「衝堂」，考生須面臨放棄機會的情況。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-10-22 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕為配合12年國教課綱，大學考招新方案於原定的110學年改至111學年，而為了緩解高中教學現場因申請入學導致學習干擾情形，招聯會規劃明年起就逐年微調，將繁星推薦及個人申請從3到5月延後至5到6月，作業時程從原本5週壓縮至3週。據最新資料統計，明年將有5成學校集中於第一週辦理個人申請二階甄試，甚至有一天最高達647校系，雖每名考生都能申請6所校系，但因衝堂考量，恐將被迫捨棄機會。

5成學校集中於第一週辦理

據《聯合報》報導，為保障高三生完整學習，根據招聯會微調的大學考招方案，將影響到現年高二生繁星推薦及個人申請均順延一至兩週。而據招聯會日前調查各校系面試需求時，發現嚴重衝堂情況，因此鼓勵各校將辦理日期訂於平日週間。

根據106學年度個人申請指定項目統計，個人申請招生系組為2001系組，其中需指定項目甄試有1812系，訂於3月23日至4月22日。但據最新統計顯示，參與107學年度個人申請招生系組共2038系（組），需指定項目甄試有1833系，訂於4月11日到4月29日僅不到3週時間舉行，造成5成校所集中在第一週辦理，誇張的是週六（4月14日）就高達647校系組辦理二階甄試。

為時僅不到3週的推甄申請，在最後一週因為時程相對較趕，因此多數學校忙趕在前兩週「黃金週」進行。台灣大學副教務長張耀文表示，台清交等校搶學生的情況將更加烈，衝堂情形將會因時程短而更嚴重。

招聯會執行秘書暨清華大學教務長戴念華表示，明年推甄申請雖然縮短為3週，但各校不限於週末才能辦理面試，也可改在週間舉行，並指出，若明年試辦後仍有疑慮，不排除改為各校系抽籤，公平決定辦理面試日期。