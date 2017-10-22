恆春民謠節「琅嶠起大城」，交響樂震撼古城。（記者蔡宗憲攝）

2017-10-22 22:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春民謠節響應文化部「歷史場域」計畫，今晚由南台灣交響樂團演出「琅嶠起大城」史詩交響樂，震撼的音樂演出，另當地老一輩的恆春居民，都驚嘆故鄉民謠之美，孩子們也透過音樂重新認識恆春的建城故事。

這齣壯闊的「琅嶠起大城」南台灣交響樂團演繹下，共分為「征服」及「建城」兩個章節，從影響台灣命運的「羅妹號事件」、宮古島民遭殺害事件及「牡丹社事件」等場景，以壯闊的交響樂層層演奏出「征服」的震撼。

接著樂聲變換，透過音樂闡述清廷體認恆春半島戰略與治理上的重要，興建「恆春縣城」這座台灣歷史里程碑，結合音樂、舞蹈、戲劇、多媒體等方式，將背後的恆春西門城牆化為主角。

緊接著「琅嶠起大城」後，交響樂搭配屏東潮聲合唱團、哈雷樂團以及恆春當地耆老，創作「恆春古謠變奏曲」及「搖滾新樂章思想枝」，整晚多元豐富的曲風，讓觀賞民眾度過了難忘而深刻的藝文之夜。

屏東縣長潘孟安表示，從小聽恆春民謠長大，也參與了民謠促進會的創立與推廣，看著恆春民謠從阿嬤的傳唱、學童的傳承以及國際的交流，點點滴滴展現了屏東深厚的跨族群文化底蘊，「恆春古城」一直是歷屆民謠節的重要演出背景以及展演元素，今年將「恆春古城」化為主角，期盼更多人了解建城的點滴故事。