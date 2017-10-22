乏人問津 嘉市首宗飯店法拍再降價求售

2017-10-22 22:09

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市首宗遭法拍飯店「夏禾國際行館」，今年初經歷第1輪4拍，還是乏人問津而流標，嘉義地院將於24日進行第2輪第1拍，底價1億4724萬元，比第1輪第1拍底價1億6360萬元減少一成左右。

業界表示，該飯店興建時的資金調度就有問題，營運後經歷股東重組，之所以淪為法拍，中國觀光客不來，旅館業不景氣，可說是壓垮駱駝的最後一根稻草。

嘉市旅館公會理事長李素珍說，「夏禾國際行館」淪法拍是一個獨立的個案，癥結問題不在於大環境，希望政府加快兌現評鑑星級的觀光旅館業減免房屋稅、地價稅，此外，也盼能有更多的東南亞、港澳旅行團到嘉義住宿，促進觀光產業發展。

夏禾國際行館僅表示「目前營運一切正常」。該飯店開業至今約3年，為3星級飯店，擁有106間客房，目前平均住房率約2至3成，與市區其他飯店住房率差不多。

嘉義地院公告顯示，拍賣標的物僅為夏禾國際行館1至4樓建物等，總坪數1681餘坪，該建物為租地建屋，土地未並付拍賣，其租賃期間自民國105年11月9日起至115年5月31日止，月租20萬元。

嘉市府交通觀光處觀光行政科長黃淑雲說，目前嘉市合法飯店旅館家數為75家，客房數達4839間，因中國觀光客不來等因素影響，平均住房率從7至8成衰退至2至3成；近來業者搶攻國旅市場及搶搭南向政策列車，讓住房率成長1至2成。