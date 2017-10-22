乾冷東北季風發威低溫18度 週三緩慢回升

受冷空氣影響，明各地天氣趨於穩定，各地低溫僅18到21度之間，相對涼爽，須注意保暖。（記者黃志源攝）

2017-10-22 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕明（23）日受乾冷的東北季風影響，各地天氣大多穩定，值得注意的是今夜至明晨全台低溫最低僅18度最高也才21度，中南部則會有較大的溫差，須注意保暖。

據《中央氣象局》報導，降雨方面，因乾冷東北季風影響，因此天氣已越趨穩定，僅東半部、大台北東側及基隆北海岸會有零星降雨。

溫度方面，今夜至明晨中部以北及宜花預期低溫只有18至21度，南部及台東也僅19至21度，深夜清晨出門別忘了加件薄外套，白天太陽露臉，氣溫明顯回升，北部及東半部高溫約24至26度，中南部則可達28至29度，其中中南部有較大的日夜溫差，請適時調整衣物。

隨著蘭恩颱風北上，台灣附近的東北季風強度稍微減弱，不過明天中部以北、恆春半島、東南部及各離島沿海空曠地區仍易有8至9級強陣風，鄰近海域風浪較大，尤其北部、東半部沿海仍有3至5米浪，海邊活動請特別注意安全。

據《天氣風險》指出，周日到周一將有一波冷空氣南下，全台不分南北低溫都只有20度上下，冷空氣影響到周二，周三起各地氣溫會緩慢回升，天氣也都不錯，除東北角山區外，降雨機率低，但因為不是偏南風型態，要回到秋老虎的天氣型態，目前看起來機會不大。

第21號颱風蘭恩今日下午2時已減弱為中度颱風，位於台北東北東方約1390公里之海面上，加速朝日本關東地區前進，明天清晨至上午間即可能登陸日本關東地區，將為當地帶來強風豪雨，提醒前往日本的朋友多加留意。

空氣品質方面，明日高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。