二水教會120週年 天籟「八部合音」獻祝福

南投信義鄉人倫教會，穿上布農族服飾，表演八部合音。（記者陳冠備攝）

2017-10-22 21:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣基督教長老教會二水教會今日喜迎成立120週年紀念，來自全台各地的長老教會會員紛紛前來彰化最南端的教會一起同慶，南投信義鄉的人倫教會特別準備布農族傳統祭典音樂「八部合音」獻上祝福，彰化縣長魏明谷受邀與會，並與上千位民眾齊做禮拜，感謝二水教會多年來為地方幼兒教育與人文的關懷。

1897年，二水人謝養、翁清等人在二水坑口庄（復興國小北側），以茅屋建造二水第一間禮拜堂，後經颱風吹毀，1917年遷至現址以木構建造，隨後多次改建，1991年拆除舊堂，耗費1300萬建造4樓建築，是為現今二水教會風貌。

二水教會長年關注生命教育，甚至在日治時期，就成立托兒所，也在農村社會缺乏社會資源照應時，結合博幼基金會、彰化YMCA、全民食物銀行等社會機構，幫助不少弱勢家庭，百年來已是二水當地重要的信仰依賴。

二水教會成立120週年紀念，今日假二水國小群育堂舉行聯合禮拜活動，來自南投縣的人倫教會16位布農族人，則穿上傳統服飾，表演「八部合音」，沒有歌詞只有音調的音樂充滿歡欣，也為這次活動拉開序曲，現場除了眾人獻唱詩歌祝福，也有不少耆老重回教會慶祝，回想起兒少時被扶助，仍感激在心頭。

人倫教會人員表示，八部合音因有8個音階受矚目，但其實是布農族的傳統音樂，只要遇上過節、祭典或是禮拜時都會進行八部合音演唱，布農族人幾乎每個人都會琅琅上口，不過表演者只能為男性。