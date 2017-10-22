《阿婆的泥土記憶》 大小舞者一起演繹

大小舞者手持稻草，生動演出。（記者吳俊鋒攝）

2017-10-22 20:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕常以環境議題取材、創作的台南市迪迪舞蹈劇場，最新戲碼《阿婆的泥土記憶》今天下午在歸仁文化中心登場，透過意象式的演繹手法，結合台語詩詞，加上磚頭、稻草、舊皮箱等道具，改編家園、故鄉的生活故事，精彩演繹出人們對大地之母的深刻情感，引發熱烈迴響。

這齣劇作共有10個段落，包含以土地為本的「根」、從觀眾席現身的「 阿婆」、真實故事改編的「花若離枝」、舊社會女性限制的「媛錮」，加上透過踢踏舞來表現的「迴音」等。

後半部的5個段落則是「X‧Y的悄悄話」、「牽‧掛」、「童‧趣」、「尋路」，以及包含歷經春耕、夏耘、秋收、冬藏等生命滿載的「旅人」等，都各有舞意，讓舊回憶有新演繹，透過藝術形式，關照這塊土地。

劇團也將200塊紅磚頭搬到現場，還有稻草束與舊皮箱等道具，營造出古意，符合時代氛圍，讓舞台演出更為生動，受到觀眾好評。

迪迪舞蹈劇場藝術總監王儷娟表示，阿婆做為土地的象徵，也是府城的母親，以及歷史的眼睛，透過這樣的視野，傳達不同世代的記憶，要喚起每個人的心動時刻。

王儷娟說，希望透過多元化的形式，為藝術表演注入新生命，也邀民眾一起傳承這塊土地的歷史與關懷。