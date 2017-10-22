小市長兌現政見 走讀台江鄉土

2017-10-22 20:20

〔記者蔡文居／台南報導〕今年適逢台南市安南區海尾、新寮、南路寮等村落建醮，其中南路寮相隔達36年，因此，結合海尾朝皇宮等大廟，共同倡議以文化來建醮，策辦「文化建醮─社區博物館」走讀活動，帶領在地鄉親及師生，走入村落，認識台江先民建庄結社的相放伴精神。

其中，安南區長安國小的小市長政見，提出要走讀台江鄉土，今天也由校長張隆慶帶領，一起認識南路寮、陳卿寮、新和順共同奉祀的三庄頭信仰文化。

海尾朝皇宮、社大台江分校特別規劃南路寮三庄頭公社區博物館走讀活動，帶領在地小學師生及社區民眾，參訪南路寮保鎮宮，訪問大廟委員，聽耆老講古，同時也走讀鄰村陳卿寮，體驗綁掃帚工藝文化。

長安國小老師翁育民說，台江社區博物館走讀，將村庄的傳統技藝與記憶再次躍然眼前，讓學生有著與學校教育截然不同的收穫，深具意義。而這次也由校長張隆慶特別帶著同學一起來走讀南路寮、陳卿寮、新和順共同奉祀的三庄頭公故事。這起因來自於小市長競選時的政見─希望學校能有固定走讀鄉土的活動。

長安國小小市長許文薰說，參加台江社區博物館走讀活動，才了解原來陳卿寮的的地名，取自開墾這塊土地的陳卿先賢名字。聽到南路寮保鎮宮耆老分享著搭牛車到永康的農地種田，打拚生活，對小朋友來說，很難以想像，台江社區博物館的走讀經驗，實在太有趣了。