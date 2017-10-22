國中班對交往16年今結婚 愛情長跑秘訣是...

新人常英傑、李怡萱因參加民政局舉辦的聯誼活動而相識交往，並順利修成正果。（記者張安蕎攝）

2017-10-22 18:11

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市聯合婚禮今天在淡水漁人碼頭舉行，主打遊輪風造景，共101對新人齊聚，在市長朱立倫、副市長侯友宜的見證下互許終身，更在河岸浪漫共舞，擁吻放閃，現場洋溢幸福氣氛。

現場相戀最久的新人，是愛情長跑16年的黃佑瑞、許嘉惠，兩人就讀板橋海山國中時就是班對，彼此都是對方的初戀，雖然大學、研究所時期，兩人各自在一南一北讀書，但仍克服遠距離考驗，修成正果，走入禮堂。兩人形容，彼此佔據對方逾半人生，雖然感情不像烈酒般濃厚，但卻像是一杯熱茶，初入時溫潤，再淺嘗則回甘。

對於如何克服遠距離困難？黃佑瑞說，要盡量多用通訊軟體聯繫，多抽空見面。對於愛情長跑的秘訣，許嘉惠說，不可強求對方改變生活習慣，而應多包容缺點，多看對方的優點。

新人林大峰、王富桂則是透過「愛情公寓」網路交友而認識，擔任水泥工的林大峰，與擔任櫃姐的王富桂，因雙方都有好吃美食的興趣，迸出愛的火花，因在網路聊得很開心，相約在情人節當天見面後，就認定彼此，這些年不管外人怎麼說，彼此的心理都住著對方，林大峰很感謝老婆一路陪伴「收工」。

另一對新人常英傑、李怡萱因參加民政局舉辦的聯誼活動而相識，常英傑歷經26次聯誼失敗，終於在第27次聯誼上，遇見想要一生守護的李怡萱，經過26個月的交往，趁著女方生日，兩人相約去看阿里山千年神木，男方精心準備在神木見證下求婚，順利打動女方，允諾終生。

愛情長跑16年的黃佑瑞、許嘉惠，兩人就讀板橋海山國中時就是班對，彼此都是對方的初戀。（記者張安蕎攝）